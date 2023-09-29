Gerçek zamanlı aksiyon RPG'si olan Immortal Clash, geniş ve açık dünyasında siz oyuncuları bekliyor.

Berkcan Aktürk - 32 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Akıllı cihazlarınızda ücretsiz bir şekilde oynayabildiğiniz Immortal Clash, gerçek zamanlı bir aksiyon RPG oyunudur. Bu oyunda, vampir, kurt adam veya insan avcısı rollerinden birini seçerek oynamaya başlayabilirsiniz. Immortal dünyasındaki en güçlü ırkları seçin ve birliklerinize düşmanla savaşma emri verin.

Geniş ve açık dünya haritasında, şehirleri, köyleri, ormanları ve çölleri keşfedin. Karakterinizi güçlendirmeye odaklanın ve yeni silahlar üretin. İçerisinde bulunduğunuz dünyada, şehirleri fethedecek ordular toplamanız ve eğitmeniz gerekmektedir. Loncalarınızı oluşturarak, büyük imparatorluklar inşa edin.

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Evet, ırklar arasında seçim yaptığınıza göre; artık yeteneklerinizi kullanmanın zamanı geldi demektir. Her ırkın kendine özgü saldırı ve savunma yetenekleri bulunuyor. Taktiklerinizi ve yeteneklerinizi iyi öğrenip, savaş anına iyi hazırlanmalısınız.

Kalenizi oluşturun ve halkınızı eğitin. Ormanlardan yakaladığınız doğa üstü hayvanları, şehre saldırmak için evcilleştirin. Etrafınızda bulunan düşman birliklerine karşı dikkatli olun ve her yerde karşınıza çıkabilecek düşmanlara karşı hazırlıklı olun. Çünkü; uçabilen ve saklanabilen birçok yan düşman bulunuyor. Bunlara karşı silahlar üretmiş ve hazırlığınızı yapmış olmalısınız.

Siz de Immortal Clash indirerek, akıllı telefonlarınızda gerçek zamanlı bir aksiyon RPG'si deneyimi yaşayabilirsiniz.