Infinity Brawl APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 260 MB
- Üretici Infinity Brawl
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Infinity Brawl APK, tüm içeriklere ücretsiz bir şekilde erişebileceğiniz bir özel Brawl Stars sunucusudur.
Brawl Stars özel sunucusu olarak oyuncuların karşısına çıkan Infinity Brawl APK, farklı oyun içeriklerini ve sınırsız erişim desteğini oyunculara sunmaktadır. Ana oyuna kıyasla tüm içeriklere daha hızlı bir şekilde erişebilir ve karakterlerin kilidini istediğiniz zaman açabilirsiniz.
Infinity Brawl APK, oyunun orijinal sürümünde ödeme yapıp almanız gereken tüm her şeyi elde etmenizi kolaylaştırmaktadır. Tüm bunların yanı sıra farklı bir bakış açısıyla geliştirilen Infinity Reverse Brawl, çeşitli modları da içerisinde barındırmaktadır.
Infinity Brawl oyununun öne çıkan özellikleri şunlardır:
- Android için Brawl Stars özel sunucusu
- Tüm içeriklere ücretsiz erişim
- Ücretsiz karakterler ve kostümler
- Tek oyunculu ve çok oyunculu seçenek
- Eğlenceli ve farklı oyun modları
- Orijinal oyuna benzeyen grafikler ve kontroller
3v3 ve tek oyunculu modlar, üs ele geçirme ve ana oyundaki birçok seçeneğe rahatlıkla erişebilirsiniz. Bu modların her birinde görevleriniz bulunuyor ve stratejinizi oluşturabiliyorsunuz. Ayakta kalan son kişi olarak, hem takımınızı hem de kendinizi şampiyonluğa taşıyabilirsiniz.
Infinity Brawl APK İndir
Oyun, mekanikleri ve grafikleri açısından neredeyse hiçbir değişiklik göstermemektedir. Sadece içeriklere kolay erişim ve farklı mod seçenekleri gibi özellikler bulunuyor. Brawl Stars oyununda bulunan tüm karakterleri, kostümleri ve diğer içerikleri rahatlıkla satın alabilirsiniz.
Siz de Infinity Brawl APK indirin ve Brawl Stars'da bulunan tüm içeriklere ücretsiz bir şekilde ulaşın!