InstaPro APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 62.00 MB
- Üretici Sam Mods
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InstaPro APK, Instagram alternatifi bir sosyal medya uygulamasıdır. Instagram benzeri bir yapıya sahiip olan uygulama birçok özellik ile birlikte gelmektedir.
Instagram video indirme uygulaması ve Instagram fotoğraf indirme uygulamalarıyla tek tek uğraşmak istemeyen birçok kullanıcı bulunuyor. Instagram maalesef bu tarz bir indirmeye izin vermemektedir. Bu nedenle tek Instagram alternatifi olan tek bir uygulama olmasında yarar var. İşte devreye burada InstaPro APK giriyor.
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Instagram fotoğraf ve videoları hızlı bir şekilde cihazınıza kaydetmek istiyorsanız ve aynı zamanda tıpkı Instagram uygulamasını kullanmak istiyorsanız bu işlemi yapmanıza izin vermektedir. Birçok kullanıcı Instagram video indirme sitelerinden ve uygulamalarından şikayetçi oluyor.
Tek tek işlemler yapmak yerine tek bir uygulamadan Instagram indirme işlemini gerçekleştirebileceğiniz uygulama en ideal programlar arasında yer alıyor.
Siz de Instagram'da dolaşırken beğendiğiniz gönderileri indirmek istiyorsanız. InstaPro APK indirebilir ve ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Son olarak uygulamanın takipten çıkanları görme, reklam engelleme gibi özelliklerinin de bulunduğunu söylemeden geçmeyelim.
InstaPro APK Özellikleri
- Instagram video indirme
- Instagram fotoğraf indirme
- Instagram Reels indirme
- Takipçi analizi
- Reklam engelleme
- Çeviri yapabilme
Bu noktada önemli bir hatırlatma yapmakta fayda var çünkü InstaPro APK üçüncü taraf kişiler tarafından geliştirilmiş bir uygulamadır ve resmi uygulama ile doğrudan ya da dolaylı bir bağlantısı bulunmamaktadır. Bu tip resmi olmayan uygulamalar zaman zaman çeşitli güvenlik zaafiyetlerine sebep olabilir.