InstaPro APK, Instagram alternatifi bir sosyal medya uygulamasıdır. Instagram benzeri bir yapıya sahiip olan uygulama birçok özellik ile birlikte gelmektedir.

Abdullah Yılmaz - 38 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Instagram video indirme uygulaması ve Instagram fotoğraf indirme uygulamalarıyla tek tek uğraşmak istemeyen birçok kullanıcı bulunuyor. Instagram maalesef bu tarz bir indirmeye izin vermemektedir. Bu nedenle tek Instagram alternatifi olan tek bir uygulama olmasında yarar var. İşte devreye burada InstaPro APK giriyor.

InstaPro APK İndir

Instagram fotoğraf ve videoları hızlı bir şekilde cihazınıza kaydetmek istiyorsanız ve aynı zamanda tıpkı Instagram uygulamasını kullanmak istiyorsanız bu işlemi yapmanıza izin vermektedir. Birçok kullanıcı Instagram video indirme sitelerinden ve uygulamalarından şikayetçi oluyor.

Tek tek işlemler yapmak yerine tek bir uygulamadan Instagram indirme işlemini gerçekleştirebileceğiniz uygulama en ideal programlar arasında yer alıyor.

Siz de Instagram'da dolaşırken beğendiğiniz gönderileri indirmek istiyorsanız. InstaPro APK indirebilir ve ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Son olarak uygulamanın takipten çıkanları görme, reklam engelleme gibi özelliklerinin de bulunduğunu söylemeden geçmeyelim.

InstaPro APK Özellikleri

Instagram video indirme

Instagram fotoğraf indirme

Instagram Reels indirme

Takipçi analizi

Reklam engelleme

Çeviri yapabilme