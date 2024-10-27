INUI, Faceit benzeri platformlar arasında yer alan bir rekabetçi oyun platformudur.

Berkcan Aktürk - 54 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Counter-Strike 2 ve benzeri rekabetçi oyunlar için geliştirilen INUI, dünyadaki tüm oyuncuları bir araya getiriyor. Oynadığınız herhangi bir oyunu INUI üzerinden oynayabilir ve daha rekabetçi ortama sahip olabilirsiniz. Kendi oyun sunucuları ve puan sistemiyle birlikte, oyun içi modlarının yanı sıra kendi maç aratma sistemiyle birlikte karşımıza çıkıyor.

Çoğunlukla CS2 oyuncularına hitap edecek olan INUI'de, kolayca maç aratabilir, daha iyi oyuncularla oynayabilir ve puan kazanabilirsiniz. Aslında bakacak olursak; Faceit benzeri platformlar arasında yer alan INUI, oyunculara hem daha rekabetçi hem de fazla ödüllü müsabakalar sunuyor.

INUI Gaming'de, müsabakalardan puan kazanabilir ve ödüllere sahip olabilirsiniz. Hem para hem de puan ödüllü maçlara ve turnuvalara katılarak, eğlenmeye devam edebilirsiniz.

INUI İndir

Programın ana yapısından bahsettiğimize göre, artık topluluk tarafından söz edebiliriz. Kendinize özel bir profil oluşturduktan sonra, diğer kullanıcılarla takipleşebilir ve oynadığınız oyuna göre kendinize arkadaş bulabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra ister sesli isterseniz de mesaj yoluyla INUI'de iletişim kurabilirsiniz.

Diğer oyuncuların başarımlarını, alanlarını, puanlarını görüntüleyin; toplulukla iletişim halinde olmak için paylaşımlar yapın!

Siz de INUI indirerek, profesyonel oyuncularla oynayabilir ve ödüller kazanabilirsiniz.