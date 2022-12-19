Kullanıcıların yarışmalar düzenlemesini sağlayan uygulama iPrize ister işletmeler için ister kullanıcılar için ideal bir program.

Abdullah Yılmaz - 28 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Yarışmalar için başarılı bir program olan iPrize, birçok farklı özellikle birlikte gelmektedir. Çevrim içi ve ücretsiz yarışmalar düzenleyebileceğiniz platform hemen hemen herkesin kullanılabileceği özellik sunuyor.

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100 yarışmaya kadar ücretsiz yarışmalar düzenleyebilir ve herkesin yarışmaya katılmasıyla büyük bir topluluk oluşturabilirsiniz. İsterseniz kendi topluluğunuz için kapalı yarışmalar yapabilir ve sadece sınırlı sayıda kişiyi yarışmaya sokabilirsiniz.

Kendi şirketinizi pazarlamanın en kolay yollarından biri de reklam yapmaktır. Bu reklamlar arasında yarışma düzenlemek birçok kişinin istediği şeylerden biridir. Şirket, kendi açısından topluluk oluştururken aynı zamanda kullanıcılar hediyeler kazanmış olacaktır.

Oluşturduğunuz yarışmalar sosyal medyalarda ya da web sitelerinde paylaşarak daha fazla etkileşim kazanabilirsiniz. Aynı zamanda yarışmalarda kendi Instagram profilinize veya web sitenize yönlendirmeler yapabilirsiniz.

Son olarak bu yarışmalardan puan kazanabilir ve kazandığınız puanları Wise ile gerçek paraya çevirebileceğinizi söylemeden geçmeyelim. Eğer çok fazla etkileşim yapmak istiyorsan diğer kullanıcıların profillerini inceleyebilir ve özel mesajlar gönderebilirsin.

Birden fazla kategoride yarışmalar düzenleyebileceğiniz iPrize uygulamasını ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Siz de yarışmalar düzenleyerek hem reklam yapmak hem de eğlenceli aktiviteler gerçekleştirmek istiyorsanız iPrize indirebilirsiniz.

iPrize Platforumun Özellikleri