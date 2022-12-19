iPrize
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 35.00 MB
- Üretici Grocemania Tech Ltd
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Kullanıcıların yarışmalar düzenlemesini sağlayan uygulama iPrize ister işletmeler için ister kullanıcılar için ideal bir program.
Yarışmalar için başarılı bir program olan iPrize, birçok farklı özellikle birlikte gelmektedir. Çevrim içi ve ücretsiz yarışmalar düzenleyebileceğiniz platform hemen hemen herkesin kullanılabileceği özellik sunuyor.
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100 yarışmaya kadar ücretsiz yarışmalar düzenleyebilir ve herkesin yarışmaya katılmasıyla büyük bir topluluk oluşturabilirsiniz. İsterseniz kendi topluluğunuz için kapalı yarışmalar yapabilir ve sadece sınırlı sayıda kişiyi yarışmaya sokabilirsiniz.
Kendi şirketinizi pazarlamanın en kolay yollarından biri de reklam yapmaktır. Bu reklamlar arasında yarışma düzenlemek birçok kişinin istediği şeylerden biridir. Şirket, kendi açısından topluluk oluştururken aynı zamanda kullanıcılar hediyeler kazanmış olacaktır.
Oluşturduğunuz yarışmalar sosyal medyalarda ya da web sitelerinde paylaşarak daha fazla etkileşim kazanabilirsiniz. Aynı zamanda yarışmalarda kendi Instagram profilinize veya web sitenize yönlendirmeler yapabilirsiniz.
Son olarak bu yarışmalardan puan kazanabilir ve kazandığınız puanları Wise ile gerçek paraya çevirebileceğinizi söylemeden geçmeyelim. Eğer çok fazla etkileşim yapmak istiyorsan diğer kullanıcıların profillerini inceleyebilir ve özel mesajlar gönderebilirsin.
Birden fazla kategoride yarışmalar düzenleyebileceğiniz iPrize uygulamasını ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Siz de yarışmalar düzenleyerek hem reklam yapmak hem de eğlenceli aktiviteler gerçekleştirmek istiyorsanız iPrize indirebilirsiniz.
iPrize Platforumun Özellikleri
- Açık yarışmalar
- Kapalı yarışmalar
- 1 ay içinde 100 ücretsiz yarışma oluşturabilme
- Gerçek para kazanabilme
- Profil takibi ve inceleme
- Özel mesajlar
- Yarışmalar üzerinden reklam yapabilme
iPrize
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 44.40 MB
- Üretici Grocemania Tech Ltd
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iPrize, işletmelerin ve kullanıcıların ücretsiz bir şekilde yarışma düzenleyebileceği bir uygulamadır.
1 ay içinde ücretsiz 100 yarışma düzenleyebileceğiniz uygulama çevrim içi yarışma platformları için ideal bir program olarak geliyor. Normal kullanıcılar ve şirketler için uygun olan iPrize uygulaması açık ve kapalı yarışmalar olmak üzere iki farklı seçenekle gelmektedir.
iPrize İndir
İster tüm dünyaya açık yarışmalar ile açılın ister kapalı yarışmalar ile kendi şirketiniz için eğlenceli yarışmalar oluşturun. Şirketlerin ve kullanıcıların ücretsiz bir şekilde reklam yapabilmesi için en ideal yöntemlerden biri de yarışmalar düzenlemektir.
iPrize ile birçok kategoride yarışmalar düzenleyebilirsiniz. Aynı zamanda topladığınız puanlar ile Wise ile gerçek para kazanabilirsiniz. Düzenlediğiniz yarışmaları ister Instagram ister web sitenizde paylaşın ya da tam tersini yaparak kullanıcıları sosyal medya platformlarınıza yönlendirin.
Ayrıca profil takip ve izleme özelliği olan iPrize uygulamasında kullanıcıların isteklerine cevap verebilir ya da özel mesajlar atabilirsiniz.
Kapalı yarışmalar daha çok okul, şirket gibi kurumlar içinken açık yarışmalar tüm dünya içindir. Siz de yarışma düzenlerken bir yandan para kazanmak diğer yandan eğlenceli vakitler geçirmek istiyorsanız iPrize indirebilirsiniz.
iPrize Özellikleri
- Açık yarışmalar
- Kapalı yarışmalar
- 1 ayda 100 ücretsiz yarışma
- Gerçek para kazanma
- Reklam yapabilme
- Eğlenceli vakitler geçirebilme