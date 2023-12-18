Son derece kullanışlı olan Iris Mini, içerisindeki mavi ışık filtresi sayesinde göz sağlığınızı korur.

Berkcan Aktürk - 58 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android kullanıcıları için basit ama kullanışlı olan Iris Mini, göz sağlığınızı korumak için geliştirilen bir uygulamadır. İçerisindeki mavi ışık fitresiyle birlikte, ekran süresi boyunca aldığınız göz hasarlarınızı daha da azaltabilirsiniz. Göz yorgunluğunu ve sağlığını koruyan bu uygulama, işe yarar ve kullanımı inanılmaz derecede kolaydır.

Ücretsiz bir şekilde indirip kullanabilirsiniz. Iris Mini, kolay bir göz koruma uygulaması arayan kullanıcılar için biçilmiş kaftandır. Uygulamayı her açtığınızda aktif olmasını istiyorsanız, ayarlara girerek kişisel ayarlarınızı özelleştirebilirsiniz.

Iris Mini İndir

Uygulamadaki mavi ışık filtresini açmak ve kapatmak için tek bir düğme bulunuyor. İşte bu da uygulamayı kolay ve kullanışlı yapan özelliktir. Iris Mini'yi açın, filtreyi açın ve yayılan ışıktan gözlerinizi koruyun. Uygulama sadece göz ağrılarınızı yok etmekle kalmayıp, uyku deneyiminizi da arttırır. Geceleri maruz kaldığınız mavi ışık, uykularınızı daha da kötü bir hale getirir ve Iris Mini ise uyku deneyiminizi iyi bir seviyeye çıkarır.

Eğer siz de göz sağlığınızı korumak istiyorsanız, Iris Mini indirerek ekran süreniz boyunca daha korunaklı bir deneyim yaşayabilirsiniz.

Iris Mini Özellikleri