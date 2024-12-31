Isonzo, Birinci Dünya Savaşı sırasında geçen bir FPS savaş oyunudur.

Berkcan Aktürk - 17 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

1. Dünya Savaşı'nı konu alan Isonzo, gerçekçi bir aksiyon oyunudur. Kuzey İtalya'nın doğal zirvelerinde ve çeşitli savaş alanlarında düşmanlara karşı savaşacaksınız. Oyunun grafikleri ve oynanışı, aynı türde üretilmiş popüler oyunlara kıyasla mükemmel bir düzeydedir. Savaş oyunlarından hoşlanıyorsanız, kesinlikle Isonzo'yu deneyimlemelisiniz.

Güzel olduğu kadar da ölümcül olan İtalya cephesinde, en önemli taaruzlarda yerinizi alacaksınız. Göz alıcı manzaralarda ve tepelerde ordunuzu zafere taşıyacak kararlar vereceksiniz.

Taaruzu yönetmek tamamen sizin elinizde. İsterseniz yakından, isterseniz de uzaktan çatışın ve çeşitli savaş aletlerini kullanın. El bombaları kullanabilir veya dağ yollarından silahınızı kullanarak düşmana saldırabilirsiniz.

Isonzo İndir

50'den fazla ikonik Birinci Dünya Savaşı silahı ve tarihe tanıklık eden ekipmanlar Isonzo içerisinde bulunmaktadır. Her bir sınıfa özel olan silahlar arasından seçim yaparak, kendi tarzınıza uyan türde savaşabilirsiniz.

Hücum sınıfıyla düşman hatlarına saldırın, subay olarak taktiksel emirler verin ve birçok modda savaş deneyimi yaşayın. Siz de Isonzo indirerek, farklı haritalarda çeşitliliği bol olan bir savaş oyunu oynayabilirsiniz.

Isonzo Sistem Gereksinimleri