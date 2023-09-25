IWanttU APK, yeni insanlarla tanışmanıza olanak tanıyan arkadaşlık uygulaması.

Berkcan Aktürk - 46 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android cihazlarınızda kullanabilceğiniz IWanttU APK, yeni insanlarla tanışabileceğiniz date uygulamaları arasında yerini alıyor. Yeni insanlarla tanışmak ve aradığınız ilişkiyi bulmak açısından size birçok seçenek sunan bu uygulama, siz kullanıcılara çokça filtreleme seçeneği sunuyor.

Şehir, hobi, yaş ve daha birçok filtreleme seçeneği ile birlikte, uyumlu kişilerle sohbet başlatabilirsiniz. Tamamen ücretsiz bir şekilde indirip kullanabileceğiniz IWanttU APK, diğer date uygulamaları gibi aynı işlevi yapmaktadır. Tek yapmanız gereken bir kullanıcı profili oluşturup, istediğiniz gibi özelleştirmek olacaktır. Profil fotoğrafınızı, nerde yaşadığınızı ve gerekli tüm bilgileri girerek, uyumlu kişilerle tanışma yüzdenizi arttırabilirsiniz.

IWanttU APK İndir

Basit kullanımı ve göze hoş gelen tasarımı ile beraber, zorluk çekmeden rahatça kullanabileceğiniz bir uygulama olmuşa benziyor. Uygulamaya giriş yaparken küçük bir testten geçerek, özel sohbetler başlatmaya hazırlıklı olabilirsiniz. Harika insanlar arasından istediğiniz kişiye eşleşme isteği göndererek, eşleştiğiniz kişilerle farklı deneyimlere yol açmaya hazır olun.

Tinder, Badoo ve benzeri date uygulamaları arasında neredeyse aynı işlevi gören IWanttU APK'yı indirerek, siz de aradığınız insanı bulabilirsiniz.

IWanttU APK Özellikleri