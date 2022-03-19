Jaumo
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 12,485
- Üretici Jaumo GmbH
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Jaumo, yakın çevrenizdeki erkek veya kızlarla tanışmak, sohbet edebilmek ve flörtleşmek için kullanabileceğiniz ücretsiz ve eğlenceli uygulamalardan bir tanesi.
Pandemi süreciyle birlikte insanlar evlere kapandı. Evlere kapanan insanlar da yavaş yavaş asosyal bir yapıya geçmeye başladılar. Bu gibi durumlarda da marketlerde yer alan arkadaşlık uygulamaları üst sıralara tırmanmaya başladılar. Bu uygulamalardan bir tanesi de Jaumo oldu. Android ve iOS platformunda ücretsiz olarak yayınlanan Jaumo APK kullanıcılara dünyanın dört bir yanından arkadaş edinme, sohbet etme ve eğlenceli zaman geçirme fırsatı veriyor.
Jaumo, herhangi bir kişisel bilgi yada konum paylaşımı olmadan diğer milyonlarca üye ile tanışma ve sohbet fırsatı bulacağını bir Android flört uygulaması. Son zamanlarda gittikçe popülerleşen uygulamalar arasında hızla yükselen Jaumo, yakın çevrenizde bulunan kişiler ile tanışarak sohbet etme ve hatta flört etme imkanı sunuyor.
Jaumo APK Özellikleri
- Gerçek kullanıcılar,
- Sohbet etme imkanı,
- Güvenli,
- Ücretsiz,
- Fotoğraf beğenileri,
Basit anlamda fotoğraflar üzerinden işleyen bir mekanizmaya sahip olan Jaumo, karşılıklı fotoğraf beğenileri durumunda, birbirini beğenen kişilerin birbirleri ile tanışması için canlı sohbet şansı sunuyor. Bunu yaparken gerçek bilgilerinizin tamamen gizli kalması ise kullanıcılar açısından oldukça faydalı diyebilirim.
Standart olarak sunulan özellikler ile ücretsiz olarak kullanılan Jaumo ile dilerseniz VIP üyelik satın alarak ekstra özelliklerden faydalanabiliyorsunuz. Uygulama üzerinde biriyle tanışabilmek için beğendiğiniz kişiler arasından sizinde beğenilmeniz gerekiyor. Karşılıklı beğeni söz konusu olduğunda Jaumo size bildirim göndererek yeni flört arkadaşınızı gösteriyor. İşin geri kalanı tamamen size bağlı.
Jaumo APK İndir
Yakın çevrenizde Jaumo kullanan diğer kullanıcılar ile tanışma, sohbet etme, arkadaşlık kurma, flört etme ve hatta sevgili olma şansınızın bulunduğu Jaumo uygulamasını Android telefon yada tabletlerinize ücretsiz olarak indirip, şansınızı denemelisiniz. Android ve iOS platformunda yayınlanan uygulama akıllı telefonların yanı sıra tabletlerde de kullanılabiliyor. İngilizce dil desteğine sahip olan uygulama düzenli olarak güncellemeler de alıyor.
Jaumo
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,234
- DOSYA BOYUTU 18.90 MB
- Üretici Jaumo GmbH
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Jaumo, iPhone ve iPad'leriniz üzerinden yakın çevrenizdeki kişiler ile tanışma ve hatta flört etme şansı bulabileceğiniz eğlenceli bir iOS uygulaması.
Jaumo, çevrenizdeki kişiler arasından beğendiklerinizi seçerek onlarında sizi seçmesi durumunda karşılıklı tanışarak görüşme fırsatınızın olduğu eğleceli bir iOS flört uygulaması. Özellikle son zamanlarda popülerleşen bu uygulama kategorisi içerisinde onlarca uygulama arasından öne çıkan Jaumo, milyonlarca kullanıcısı ile oldukça güzel bir platform.
Çevrenizde bulunan diğer kullanıcıları gösteren ve bu kullanıcıları beğenerek onlarında sizi beğenmesini bekleyeceğiniz uygulama, kişiler arasında karşılıklı beğenme söz konusu olduğunda bu kullanıcıların sohbet ederek tanışmasına ve flört etmesine olanak sağlıyor.
Kullanımı kolay ve hoş bir tasarıma sahip olan Jaumo, yeni bir kız yada erkek arkadaş bulmanızı, gerçek dostluklar kurmanızı yada sadece eğlenceli vakit geçirmenizi sağlayabilen bir uygulama. Ücretsiz olarak kullanılabildiği gibi ön plana çıkmak isteyen kullanıcılar için VIP üyelik sistemi de bulunuyor. Ücret karşılığında VIP üyeliğe geçiş yaparsanız ekstra özellikler de kullanımınıza açılıyor. Fakat herhangi bir ücret ödemeden de Jaumo'yu kullanabiliyorsunuz.
Uygulamanın en güzel yanlarından bir tanesi, herhangi bir gerçek bilginizin diğer kullanıcılar ile paylaşılmaması. Böylece tamamen gizli kalarak herhangi bir problem çıkmasının önüne geçebiliyorsunuz. Güvenli bir şekilde kullanabileceğiniz Jaumo, flört etmek isteyen iPhone ve iPad sahibi kullanıcıların tercih edebileceği güzel ve başarılı uygulamalar arasında yer alıyor.