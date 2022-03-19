Jaumo, yakın çevrenizdeki erkek veya kızlarla tanışmak, sohbet edebilmek ve flörtleşmek için kullanabileceğiniz ücretsiz ve eğlenceli uygulamalardan bir tanesi.

Barış YANIK - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Pandemi süreciyle birlikte insanlar evlere kapandı. Evlere kapanan insanlar da yavaş yavaş asosyal bir yapıya geçmeye başladılar. Bu gibi durumlarda da marketlerde yer alan arkadaşlık uygulamaları üst sıralara tırmanmaya başladılar. Bu uygulamalardan bir tanesi de Jaumo oldu. Android ve iOS platformunda ücretsiz olarak yayınlanan Jaumo APK kullanıcılara dünyanın dört bir yanından arkadaş edinme, sohbet etme ve eğlenceli zaman geçirme fırsatı veriyor.

Jaumo, herhangi bir kişisel bilgi yada konum paylaşımı olmadan diğer milyonlarca üye ile tanışma ve sohbet fırsatı bulacağını bir Android flört uygulaması. Son zamanlarda gittikçe popülerleşen uygulamalar arasında hızla yükselen Jaumo, yakın çevrenizde bulunan kişiler ile tanışarak sohbet etme ve hatta flört etme imkanı sunuyor.

Jaumo APK Özellikleri

Gerçek kullanıcılar,

Sohbet etme imkanı,

Güvenli,

Ücretsiz,

Fotoğraf beğenileri,

Basit anlamda fotoğraflar üzerinden işleyen bir mekanizmaya sahip olan Jaumo, karşılıklı fotoğraf beğenileri durumunda, birbirini beğenen kişilerin birbirleri ile tanışması için canlı sohbet şansı sunuyor. Bunu yaparken gerçek bilgilerinizin tamamen gizli kalması ise kullanıcılar açısından oldukça faydalı diyebilirim.

Standart olarak sunulan özellikler ile ücretsiz olarak kullanılan Jaumo ile dilerseniz VIP üyelik satın alarak ekstra özelliklerden faydalanabiliyorsunuz. Uygulama üzerinde biriyle tanışabilmek için beğendiğiniz kişiler arasından sizinde beğenilmeniz gerekiyor. Karşılıklı beğeni söz konusu olduğunda Jaumo size bildirim göndererek yeni flört arkadaşınızı gösteriyor. İşin geri kalanı tamamen size bağlı.

Jaumo APK İndir

Yakın çevrenizde Jaumo kullanan diğer kullanıcılar ile tanışma, sohbet etme, arkadaşlık kurma, flört etme ve hatta sevgili olma şansınızın bulunduğu Jaumo uygulamasını Android telefon yada tabletlerinize ücretsiz olarak indirip, şansınızı denemelisiniz. Android ve iOS platformunda yayınlanan uygulama akıllı telefonların yanı sıra tabletlerde de kullanılabiliyor. İngilizce dil desteğine sahip olan uygulama düzenli olarak güncellemeler de alıyor.