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Jolly Tur APK

Jolly Tur APK

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  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 145
  • DOSYA BOYUTU 3 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Jolly Tur
  • İndir

Jolly Tur APK, tatilinizi en uygun fiyatlarla yapmanıza olanak tanıyan bir seyahat uygulamasıdır.

Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz -

Tatilinizi en uygun fiyatlarla rahat rahat geçirmek istiyorsanız Jolly Tur APK uygulamasını Android cihazlarınızda kullanabilirsiniz.

Tatil planı yaparken, tarihler kesinleştiğinde erken rezervasyon yapmak gerçekten büyük önem taşıyor. Bütçenizi sarsmadan, iyi bir tatil yapmak için erken davranıp otelleri araştırmak gerekiyor.

Jolly Tur APK İndir

İşte tam bu noktada devreye giren Jolly Tur, binlerce farklı otel seçeneğini sizlere sunuyor. Butik oteller, aile dostu oteller, ekonomik oteller ya da lüks oteller arasından seçiminizi yaparak rezervasyon yapabileceğiniz uygulamada, oteller hakkında yapılan yorumları da okuyabiliyorsunuz.

Yurt içi ve yurt dışı turlara da katılabileceğiniz uygulamada, ister günübirlik turlara isterseniz de birkaç günlük turlara ulaşabilirsiniz. Tatilinizi en uygun fiyatlarla gerçekleştirebilmenize olanak sağlayan Jolly Tur uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Jolly Tur Uygulaması özellikleri

  • Her bütçeye uygun oteller
  • Yurt içi ve yurt dışı turlar
  • Kullanıcı yorumları
  • Otel ve tur rezervasyonu yapmabilme
  • Fırsatlar için bildirim özelliği