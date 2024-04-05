Judas ile harika bir hikayeli oyun sizleri bekliyor. Judas indirin ve bu görkemli hikayeyi deneyimlemeye başlayın.

Kemal Tavus - 12 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ghost Story Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Judas, Ken Levine'in 2014'teki BioShock Infinite: Burial at Seaden bu yana üzerinde çalıştığı ilk video oyunudur. Bioshock serisinden büyük oranda ilham alan Judas adeta Bioshock’un ruhani devamı gibidir. 2025 yılında piyasaya çıkması bekleniyor.

Oyunun konusu ise şu şekilde. Judas, insanlığın son kalıntılarını Proxima Centauri'ye taşıyan Mayflower adlı bir gemide geçiyor. Hikaye, insanlığı mevcut haliyle korumak isteyen Tom, insanlığı kusursuz robotlara dönüştürmek isteyen Nobel ödüllü eşi Nefertiti ve varlığını silmek isteyen evlatlık kızları Hope etrafında dönüyor. Gemideki topluluk, insanları model vatandaşlar olarak yetiştiren ve makul davranışlardan sapmaları rapor eden bilgisayarlar tarafından kontrol ediliyor. Ana karakter Judas, bu yönlendirmelerden kurtulmayı başarıyor ve Mayflower'da bir devrim başlatıyor.

Judas’ın gelişimi, Ken Levine tarafından Irrational Games'in kapanmasının ardından kurulan Ghost Story Games'in ilk projesi olma özelliğini taşıyor. Oldukça iyi gözüken, sanatsal ve felsefi bir arka planı bulunan bu oyunda yine bizleri iyi bir hikaye bekliyor gibi. Eğer Bioshock oyunlarını seviyorsanız ve hikayeli FPS oyunları ilginizi çekiyorsa bu oyuna bir göz atmalısınız.

Judas İndir

Judas indirilmeye henüz açık değil ancak oyunun Steam sayfasına giderek Judas’ı istek listenize ekleyebilirsiniz.

Judas Sistem Gereksinimleri

Judas’ın sistem gereksinimleri henüz paylaşılmadı.