Manga karakterlerinin bir araya geldiği JUMP Assemble APK, 5v5 ve çeşitli oyun modlarını destekleyen bir MOBA oyundur.

Berkcan Aktürk - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Çok sayıda popüler manga serisini bir araya getiren JUMP Assemble APK, aslında bir MOBA oyunudur. 5v5 bir şekilde, dünyanın her yerinden oyuncularla oynayabildiğiniz bu MOBA oyununda, çeşitli manga karakterleri bulunuyor. Aslında bildiğiniz MOBA oyunlara çok benzeyen JUMP Assemble, diğer oyunlara kıyasla çok farklı olduğu söylenemez.

Amaç aynı olsa da, karakterler ve yetenekler tahmin edeceğiniz üzere çok farklı. Favori manga karakterinizi seçin ve arkadaşlarınızla bol heyecanlı bir 5v5 deneyimi yaşayın. Rakip takım kulelerini alt ederek zafere ulaşın ve yeni karakterlerin kilidini açın.

Geleneksel MOBA karşılaşmasına ek olarak, 5v5 sıralı takım maçı, 3v3v3 Dragon Ball savaşları ve daha birçok oyun modu bulunuyor. İstediğiniz bir modu arkadaşlarınızla birlikte oynayabilirsiniz. İsterseniz 5v5 sıralı maç, isterseniz de 3 kişilik oyun modlarına adım atabilirsiniz.

JUMP Assemble APK İndir

Harita tasarımı ve görselliği ile ilgi çekici bir yapıya sahip olan JUMP Assemble, aynı zamanda mükemmel karakter mekaniklerine sahip. Favori karakterlerinizin yeteneklerini kullanırken, çok gerçekçi ve efektlerin iyi kullanıldığını göreceksiniz.

Oyun içindeki seviyenizi yükseltmek için katıldığınız oyunları zaferle kapatın ve daha iyi oyuncularla birlikte oynama şansı yakalayın. Ayrıca oyuna yeni eklenen aktif görevleri tamamlayarak da, oyun içi para ve yetenek puanı kazanabilirsiniz. Kazandığınız oyun içi paralarla birlikte, yeni karakterlerin kilidini açın ve yeteneklerini yüksektin. Siz de JUMP Assemble APK indirin, 5v5 oyun modunda kendinizi kanıtlayın.

JUMP Assemble APK Özellikleri