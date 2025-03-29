Jumpscare Simulator
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 1000 MB
- Üretici Durultay Games
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Üç farklı oyun moduna sahip olan Jumpscare Simulator, rastgele oluşturulmuş seviyeleriyle birlikte oyunculara korkunç anlar yaşatmaktadır.
Jumpscare Simulator, oyunculara retro grafiklerde harika bir korku deneyimi sunuyor. Oyunun her anında ekrana bir şey fırlayacakmış gibi bir his alacaksınız. Sürekli korkutmaya ve karanlık atmosferini hissettirmeye çalışan Jumpscare Simulator, üç farklı oyun moduna da ev sahipliği yapmaktadır.
Jumpscare Simulator, mini bir hikayenin içerisinde sürprizlerle dolu bir deneyim sunmaktadır. Her modda simülasyona karşı mücadele verecek ve ilerlediğiniz seviyeler sizi daha da rahatlatacaktır. Yanlış ilerleme yaptıysanız, artık karşınıza jumpscare çıkma olasılığı da artacaktır.
Jumpscare Simulator İndir
Oyunun bir diğer modu olan bekleme odası modu, yerel çok oyunculu olarak tasarlanmıştır. Çiftler ve arkadaşlar için tasarlanan bu modda, tamamen öngörülemez olaylar bulunuyor. Seçimlerinizi yapın ve korkunç kadınla yüzleşmek istemiyorsanız, doğru seçimi yaptığınızdan emin olun.
Jumpscare Simulator, tamamen rastgele bir seviye sistemine sahiptir. Yapacağınız her hareket rastgele belirlenir ve aradığınız yolları bile diğer oynayışlarınızda bulamayabilirsiniz. Rastgele oluşturulmuş odalara girin, risk alın, ilerleyin ve en yüksek puanı alarak yaratıktan kurtulmaya çalışın.
Siz de Jumpscare Simulator indirin ve arkadaşlarınızla eğlenceli bir korku deneyimi yaşayın!
Jumpscare Simulator Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 ve üzeri
- İşlemci: Intel Core i3 ya da AMD eşdeğeri
- Bellek: 4 GB RAM GB RAM
- Ekran Kartı: Modern integrated or dedicated GPU (DirectX 12 or Vulkan support required)
- Depolama: 1 GB available space GB kullanılabilir alan