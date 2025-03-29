Üç farklı oyun moduna sahip olan Jumpscare Simulator, rastgele oluşturulmuş seviyeleriyle birlikte oyunculara korkunç anlar yaşatmaktadır.

Berkcan Aktürk - 4 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Jumpscare Simulator, oyunculara retro grafiklerde harika bir korku deneyimi sunuyor. Oyunun her anında ekrana bir şey fırlayacakmış gibi bir his alacaksınız. Sürekli korkutmaya ve karanlık atmosferini hissettirmeye çalışan Jumpscare Simulator, üç farklı oyun moduna da ev sahipliği yapmaktadır.

Jumpscare Simulator, mini bir hikayenin içerisinde sürprizlerle dolu bir deneyim sunmaktadır. Her modda simülasyona karşı mücadele verecek ve ilerlediğiniz seviyeler sizi daha da rahatlatacaktır. Yanlış ilerleme yaptıysanız, artık karşınıza jumpscare çıkma olasılığı da artacaktır.

Jumpscare Simulator İndir

Oyunun bir diğer modu olan bekleme odası modu, yerel çok oyunculu olarak tasarlanmıştır. Çiftler ve arkadaşlar için tasarlanan bu modda, tamamen öngörülemez olaylar bulunuyor. Seçimlerinizi yapın ve korkunç kadınla yüzleşmek istemiyorsanız, doğru seçimi yaptığınızdan emin olun.

Jumpscare Simulator, tamamen rastgele bir seviye sistemine sahiptir. Yapacağınız her hareket rastgele belirlenir ve aradığınız yolları bile diğer oynayışlarınızda bulamayabilirsiniz. Rastgele oluşturulmuş odalara girin, risk alın, ilerleyin ve en yüksek puanı alarak yaratıktan kurtulmaya çalışın.

Siz de Jumpscare Simulator indirin ve arkadaşlarınızla eğlenceli bir korku deneyimi yaşayın!

Jumpscare Simulator Sistem Gereksinimleri