Çarpıcı grafiklere ev sahipliği yapan Jurassic World Primal Ops Android platformunda lansmana çıkmaya hazırlanıyor.

Doğukan Çağlakpınar - 41 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Tree World, Dead by Daylight Mobile, Pro Feel Golf gibi oyunların geliştiricisi ve mobil platformda yayıncısı olan Behaviour Interactive yepyeni bir oyun ile ortalığı kasıp kavurmaya hazırlanıyor. Google Play üzerinde ön kayıtlara açılan ve oyuncular tarafından merakla beklenen Jurassic World Primal Ops apk indir daha lansmana çıkmadan oyuncuların ilgi odağı haline geldi. Milyonlarca oyuncu tarafından ilgi odağı haline gelen oyun, çıkış yapmak için geri sayıma başladı. Bünyesinde birbirinden farklı fantastik dinazor türüne yer verecek olan yapım, hem yaz hem de kış temalı alanları da oyuncuların karşısına çıkaracak. İngilizce dil desteği ile oynanabilecek olan yapımda hayatta kalmak da hiç kolay olmayacak. Oyuncular yapım içerisinde hayatta kalabilmek için savaşacaklar.

Jurassic World Primal Ops APK Özellikleri

Farklı türde dinazorlar,

Kaliteli grafik açıları,

Eşsiz ses efektleri,

Rengarenk içerikler,

Hayatta kalma temalı bir oynanış,

Android sürüm,

Farklı silah modelleri,

Zengin bir dünya,

Dinazorları avlamaya çalışan kötü niyetli askerlere karşı mücadele edecek olan oyuncular, kaliteli görsel efektleri ile karşılaşacaklar. Rengarenk içeriklere sahip olan yapım, sürükleyici oynanış dünyası ile kısa süre içerisinde milyonlara hitap edecek. Yapım içerisinde oyuncular hem yaz hem de kış temalı alanlarda askerler ile çatışacak, Kuzey Amerika'da ayak basmadık yer bırakmayacaklar. Oyuncular kurtardıkları dinazorlardan da faydalanabilecekler. Girilen çatışmalarda dinazorlar oyuncuların en yakın arkadaşı olarak rol alacaklar. Arama ve kurtarma görevlerini de üstlenecek olan oyuncular, dinazorlardan koleksiyonlarda yapabilecekler.

Jurassic World Primal Ops APK İndir

Henüz lansmana çıkmayan Jurassic World Primal Ops apk indir, ücretsiz olarak oyunculara sunulacak. Google Play üzerinde ön kayıtlarda yer alan yapım, İngilizce dil desteği ile oynanabilecek. Çeşitli güncellemeler ile oyunculara sürekli yeni içerikleri de deneyimleme fırsatı verecek olan aksiyon oyunu, milyonlarca oyuncuyu hedefliyor olacak. Ön kayıtlara açık olan oyun, lansman için geri sayıma başladı. Şimdiden iyi eğlenceler dileriz.