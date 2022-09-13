Kafa Topu 2 APK, Android telefonunuza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz online futbol oyunu.

Erkan Calp - 14 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kafa Topu 2 APK, Android telefonunuza ücretsiz indirip keyifle oynayacağınız online futbol oyunu. Süper güçleriyle sahada fırtına estiren hepsi birbirinden etkili onlarca futbolcuyu bünyesinde barındıran oyunda teke tek nefes kesen maçlar yapılıyor. Siz de Kafa Topu 2 oyununu hemen indirin; milyonlarca oyuncu arasına katılın!

Kafa Topu 2 APK İndir

Mobil platformda en çok oynanan online futbol oyunu Kafa Topu’nun devam oyunu Kafa Topu 2, hem grafiksel hem de oynanış açısından oldukça geliştirilmiş. Stadyum ışıklandırması, oyuncu modellemeleri, animasyonlar, menüler, içerik… Her şey elden geçirilmiş. Oynaması son derece keyif veren futbol oyununda ilk oyundaki gibi sadece kafalardan oluşan efsane futbolcularla sahaya iniyor, teke tek kapışıyorsunuz. Maç esnasında yine süper güçlerinizi açığa çıkararak rakibinizin “döndüremezsin artık!” dediği maçı lehinize çevirebiliyorsunuz. Defans yaparken veya atak esnasında kullanabildiğiniz 18 süper güç var.

Facebook arkadaşlarınızı da davet edebileceğiniz online futbol oyununda kart sistemi de mevcut. Kartları açarak yeni karakter ve aksesuarları topluyorsunuz. Yalnız kartlar tam bir sürpriz; bir sonraki karttan ne çıkacağını asla tahmin edemiyorsunuz. Oyuncunun gücünü artırdığından aksesuarları içeren kartları toplamanızı tavsiye ederim.

Kafa Topu 2 APK Özellikleri

Dünyanın dört bir yanından oyunculara karşı canlı futbol maçları

Karakterinizi güçlendiren çok sayıda karakter ve aksesuar kombinasyonu

Sahada stratejinizi oluşturmanıza yardımcı 18 yükseltilebilir süper güç

Öğe ve karakterleri toplamak için kart paketleri

Arkadaşlarınızla oynamanız için Facebook bağlantısı

Etkileyici grafikler eşliğinde dinamik online oynanış

Karakterinizi ve yeteneklerinizi geliştirin: Onlarca farklı karakter ve aksesuarla hayalinizdeki futbolcuyu oluşturun. Kafa Topu 2'de yer alan her karakter farklı özelliklere sahiptir. Karakterlerinizi aksesuarlarla güçlendirebilir ve rekabet gücünüzü artırabilirsiniz.

Süper güçleri kullanın: Rakiplerinizi mağlup etmek için savunma ve hücumda etkili 18 farklı süper güçten yararlanın. Futbol maçlarında kritik anlarda kullanacağınız süper güçler rakibinizle mücadele ederken büyük avantaj sağlayacak. Süper güçleri yükselterek daha da etkili hale getirebilirsiniz.

Büyük ödüller kazanın: Kart paketleri ile karakterler ve aksesuarlar toplayın. Rüya futbolcunuzu oluşturmak için paketleri açmayı ve birbirinden değerli aksesuarlarla karakter becerilerini geliştirmeyi sürdürün.

Sosyalleşin: Facebook hesabınızı bağlayarak arkadaşlarınızla futbol oyunu oynamanın keyfini sürün.

Takımınızı oluşturun: Arkadaşlarınızla bir araya gelerek kendi takımınızı kurun. Takım arkadaşlarınızla birlikte görevleri tamamlayarak büyük ödülleri kapın.

Milyonlara karşı zorlu online futbol maçlarına katılmanın heyecanını yaşamak için Kafa Topu 2 APK'yı indirip oynayabilirsiniz.