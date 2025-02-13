Kamla - Horror Exorcism Escape APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir korku oyunudur.

Berkcan Aktürk - 22 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Hayatta kalma korku oyunları arasında yerini alan Kamla - Horror Exorcism Escape APK, 1980'lerin Hindistan'ında geçmektedir. Korkutucu bir iblis tarafından eve geçirilen evde, Kamla adındaki kadını kurtarmaya çalışıyorsunuz. Evde bulunan eşyaları kullanarak şeytan çıkarma ritüelleri yapmalı ve bulmacaları çözmelisiniz.

Oldukça korkutucu bir Android korku oyunu olan Kamla - Horror Exorcism Escape, içerisinde zorlu bulmacaları barındırmaktadır. Çok geç olmadan bulmacaları çözün, kapıları açın ve ritüel eşyalarını bulmak için evi arayın.

Kamla - Horror Exorcism Escape Oyunun özellikleri şu şekildedir:

Android için korku oyunu

Kapsamlı şeytan çıkarma ritüeli

Zorlu bulmacalar ve gizli nesneler

Gerçekçi ses efektleri

Korku dolu atmosfer

Kamla'yı şeytandan kurtarma görevi

Hikaye ve içerik açısından oldukça kapsamlı bir yapıya sahip olan bu oyun, aynı zamanda mükemmel bir atmosfere sahiptir. Türüne uygun olarak, hem korkunç grafikleri hem de gerçekçi ses efektleriyle sizi diken üstünde tutacaktır.

Kamla - Horror Exorcism Escape APK İndir

Kamla'yı kontrol eden iblisi yok etmek için çeşitli yollar bulunmaktadır. Şeytan çıkarma ritüellerini yapmak için çeşitli eşyalara ihtiyacınız olacaktır. Gerekli olan tüm eşyaları bulduktan sonra birleştirmeli ve Kamla'nın ruhunu geri kazandırmalısınız.

Perili malikaneyi keşfederken gerilim dolu anlar yaşayacak ve zengin görsellikleri deneyimleyeceksiniz. Siz de korku oyunlarından hoşlanıyorsanız, Kamla - Horror Exorcism Escape APK indirin ve bulmacaları çözerek şeytan çıkarma ritüelini tamamlayın!