Karate Survivor
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 1.95 GB
- Üretici Alawar
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Karate Survivor, 80'lerin aksiyon filmlerinden esinlenen bir hayatta kalma roguelike oyunudur.
Etrafınızda size yaklaşmaya çalışan düşmanları öldürmeye çalıştığınız Karate Survivor, aksiyon roguelike oyunları arasında yeri alıyor. Yumruklarınızı, ayağınızı ve çeşitli kombolarınızı kullanarak düşmanları rahatlıkla alt edebilirsiniz. Düşmanlarınızı yenmek için elinizden ne geliyorsa yapmalı ve kaçmak için etrafınızdaki nesneleri kullanmalısınız.
Doğaçlama dövüş sistemine sahip olan Karate Survivor'da, elinize ne geçerse onunla dövüşebilirsiniz. Paspas sapları, oyuncak çekiçler, plastik aletler ve ne bulduysanız kullanabilirsiniz.
Oyun boyunca döşecek ve karakterinizi gitgide geliştireceksiniz. Bazı anlarda karşınıza çıkan üç adet yetenek kartından birini seçerek, karakterinizi ne açıdan geliştireceğinizi karar verebilirsiniz.
Karate Survivor İndir
2D grafiklere sahip olan Karate Survivor, eğlenceli içeriklere ev sahipliği yapmaktadır. Her ne kadar yapısı dövüş olsa da çoğu zaman aksiyondan çok, eğleneceksiniz.
Siz de Karate Survivor indirin ve 80'lerin aksiyon filmlerinden esinlenen hayatta kalma oyununu deneyimleyin!
Karate Survivor Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
- İşlemci: Intel(R) Core(TM) i5-4440 İşlemci / AMD Ryzen 5 1600
- Bellek: 8GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX960 / AMD Radeon RX560 Serisi / Intel HD Grafik 4600
- Depolama: 2 GB kullanılabilir alan