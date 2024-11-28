Karate Survivor, 80'lerin aksiyon filmlerinden esinlenen bir hayatta kalma roguelike oyunudur.

Berkcan Aktürk - 38 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Etrafınızda size yaklaşmaya çalışan düşmanları öldürmeye çalıştığınız Karate Survivor, aksiyon roguelike oyunları arasında yeri alıyor. Yumruklarınızı, ayağınızı ve çeşitli kombolarınızı kullanarak düşmanları rahatlıkla alt edebilirsiniz. Düşmanlarınızı yenmek için elinizden ne geliyorsa yapmalı ve kaçmak için etrafınızdaki nesneleri kullanmalısınız.

Doğaçlama dövüş sistemine sahip olan Karate Survivor'da, elinize ne geçerse onunla dövüşebilirsiniz. Paspas sapları, oyuncak çekiçler, plastik aletler ve ne bulduysanız kullanabilirsiniz.

Oyun boyunca döşecek ve karakterinizi gitgide geliştireceksiniz. Bazı anlarda karşınıza çıkan üç adet yetenek kartından birini seçerek, karakterinizi ne açıdan geliştireceğinizi karar verebilirsiniz.

Karate Survivor İndir

2D grafiklere sahip olan Karate Survivor, eğlenceli içeriklere ev sahipliği yapmaktadır. Her ne kadar yapısı dövüş olsa da çoğu zaman aksiyondan çok, eğleneceksiniz.

Siz de Karate Survivor indirin ve 80'lerin aksiyon filmlerinden esinlenen hayatta kalma oyununu deneyimleyin!

Karate Survivor Sistem Gereksinimleri