Psikolojik korku deneyimini oyunculara iyi bir şekilde sunan KARJALA'da, gizemli yerleri keşfedin, bulmacaları çözün ve yaratıklara karşı mücadele verin!

Berkcan Aktürk - 18 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Sovyet estetiğiyle tatlandırılan KARJALA, oyunculara psikolojik korku deneyimi yaşatıyor. Henüz daha piyasaya sürülmeyen bu oyun, 2024'ün üçüncü çeyreğinde çıkış yapacak. 4:3 resim formatını ekranlarınıza taşıyan korku oyunu, her yerden ürkütücü olmaya çalışıyor. Gizemli yerleri keşfederken, bir yandan da bulmacaları çözmeli ve hayatta kalmaya çalışmalısınız.

Sovyet Backrooms dünyasında geçen bir korku oyunu olan KARJALA, sizleri gerçekçi bir dünyaya atıyor diyebiliriz. Orman içerisinde ilerleyin, binalara girin ve bulmacaları çözün. Kendine özgü seviyeleri bulunuyor ve genellikle her birinde yaratıklarla karşılaşıyorsunuz.

Yaratılardan kaçınmak ve bulmacaları çözmek için sessizliğinizi kullanmalısınız. Oyun boyunca ses çıkarmamalı ve tehlikeli varlıklara karşı hayatta kalmalısınız.

KARJALA İndir

Doğaüstü korkutucu ormandan çıkış yolun ararken tetikte olmalı, karanlık sırları çözmeli ve ses çıkarmamalısınız. Keşfedin, saklanın, sesleri dinleyin ve en önemlisi, hayatta kalın!

Siz de psikolojik korku oyunlarını seviyorsanız, KARJALA indirin ve gerçekçi atmosferde zorlayıcı bir korku deneyimi yaşayın.

KARJALA Sistem Gereksinimleri