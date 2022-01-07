Kazanan Futbol APK, PES, FIFA Mobile, Dream League Soccer gibi popüler futbol oyunları ile aynı eğlenceyi sunuyor. Bu mobil futbol oyunu 50MB ve ücretsiz!

Erkan Calp - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kazanan Futbol APK Android futbol oyunları arasında ücretsiz. PES, FIFA, Dream League Soccer gibi mobildeki en iyi futbol oyunlarını oynatacak bir Android telefona sahip değilseniz, 50MB altı bu futbol oyununu tavsiye ederim.

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Winner Soccer Evolution, eski Dünya Kupası takımları ve futbolcularını içeriyor. Kupa, lig maçı ve dostluk maçı gibi seçebileceğiniz çeşitli modlara sahip. 126 takım ve 2600 oyuncu içeren Kazanan Futbol ufak boyutlu mobil futbol oyunu arayanlara tavsiyemizdir.

Android futbol oyunlarından Winner Soccer Evolution’da kupa (Dünya Kupası, Kulüpler Kupası), lig maçı (Premier Lig, Serie A, La Liga, CSL), dostluk maçı ve penaltı atışları dahil çeşitli modlar var. Ayrıca takımınızı eğittiğiniz, birincil, orta ve gelişmiş seviyede antrenman modu bulunuyor. Dostluk maçı modunda 62 kulüp takımından 2 takım arasından seçerek mücadele ediyor veya penaltı çekiyorsunuz. Kupa modunda 64 milli takım arasından favori takımınızı seçip Dünya Kupasına katılıyorsunuz. Lig modunda İngiltere, İtalya, İspanya veya Çin’den bir takım seçip şampiyonluk için mücadele ediyorsunuz. Antrenman modunda bir takım seçip becerilerinizi geliştiriyorsunuz. Oyundaki hareketlerden bazıları;