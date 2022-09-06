KazandıRio uygulamasında, ürün kampanyalarından haberdar olabilir ve hediyeler kazanabilirsiniz.

Volkan Yılmaz - 12 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

KazandıRio uygulaması ile kampanya kapsamındaki ürünlerden çıkan şifreleri Android cihazlarınız üzerinden girerek hediyenizi kazanabilirsiniz. Android platformuna ek olarak iOS platformunda da lansmana çıkan KazandıRio apk indir ücretsiz olarak indirilip kullanılabiliyor. Birbirinden farklı kampanyaları takip etme ve bu kampanyalardan yararlanma fırsatı veren uygulama, Türkçe dil desteği ile kullanılıyor. Günümüze kadar milyonlara hitap etmeyi başaran uygulama Google Play üzerinde 5 milyondan fazla kez indirildi. Google Play üzerinde Android kullanıcıları tarafından 4.4 olarak değerlendirilen başarılı mobil uygulama, ülkemizde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılmaya devam ediliyor.

KazandıRio Apk Özellikleri

Ücretsiz,

Düzenli olarak gelen güncellemeler,

Android ve iOS sürümler,

Bİilerce kampanya,

Yüzlerce indirim kodu ve daha fazlası,

Pepsi, Yedigün, Fruko, Lipton Ice Tea, Doritos, Ruffles, Lay’s ve Cheetos gibi markaların çeşitli zamanlarda düzenlediği kampanyalardan haberdar olabileceğiniz ve hediyeler kazanabileceğiniz KazandıRio uygulaması, bu hediyeleri dilediğiniz zaman alabilmenizi de sağlıyor. Kampanya kapsamındaki ürünlerde bulunan şifreleri uygulama üzerinden girdikten sonra hediyenizi görebileceğiniz uygulamada, hediyenizi hemen alabiliyor ya da cüzdanınıza atabiliyorsunuz.

Şifreleri ister elle isterseniz de cihazınızın kamerasıyla okutabileceğiniz KazandıRio uygulamasında, mevcut kampanyalar hakkındaki tüm detaylı bilgileri de öğrenebiliyorsunuz. Kazandığınız hediyeleri, kampanyaya katılan iş ortağı dükkanlarda dilediğiniz gibi kullanabileceğiniz KazandıRio uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

KazandıRio Apk İndir

Uygulamayı indirmek isteyen kullanıcılar Google Play ve App Store üzerinden indirebilir ve kampanyalardan anında haberdar olabilirler. 5 milyondan fazla kullanıcıya ev sahipliği yapan uygulama, 2022 yılında da güncellemeler almaya devam etti. Uygulama yıllardır milyonlara hitap etmeye devam ediyor.