KazandıRio
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 10,496
- DOSYA BOYUTU 43.00 MB
- Üretici PepsiCo Türkiye
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KazandıRio uygulamasında, ürün kampanyalarından haberdar olabilir ve hediyeler kazanabilirsiniz.
KazandıRio uygulaması ile kampanya kapsamındaki ürünlerden çıkan şifreleri Android cihazlarınız üzerinden girerek hediyenizi kazanabilirsiniz. Android platformuna ek olarak iOS platformunda da lansmana çıkan KazandıRio apk indir ücretsiz olarak indirilip kullanılabiliyor. Birbirinden farklı kampanyaları takip etme ve bu kampanyalardan yararlanma fırsatı veren uygulama, Türkçe dil desteği ile kullanılıyor. Günümüze kadar milyonlara hitap etmeyi başaran uygulama Google Play üzerinde 5 milyondan fazla kez indirildi. Google Play üzerinde Android kullanıcıları tarafından 4.4 olarak değerlendirilen başarılı mobil uygulama, ülkemizde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılmaya devam ediliyor.
KazandıRio Apk Özellikleri
- Ücretsiz,
- Düzenli olarak gelen güncellemeler,
- Android ve iOS sürümler,
- Bİilerce kampanya,
- Yüzlerce indirim kodu ve daha fazlası,
Pepsi, Yedigün, Fruko, Lipton Ice Tea, Doritos, Ruffles, Lay’s ve Cheetos gibi markaların çeşitli zamanlarda düzenlediği kampanyalardan haberdar olabileceğiniz ve hediyeler kazanabileceğiniz KazandıRio uygulaması, bu hediyeleri dilediğiniz zaman alabilmenizi de sağlıyor. Kampanya kapsamındaki ürünlerde bulunan şifreleri uygulama üzerinden girdikten sonra hediyenizi görebileceğiniz uygulamada, hediyenizi hemen alabiliyor ya da cüzdanınıza atabiliyorsunuz.
Şifreleri ister elle isterseniz de cihazınızın kamerasıyla okutabileceğiniz KazandıRio uygulamasında, mevcut kampanyalar hakkındaki tüm detaylı bilgileri de öğrenebiliyorsunuz. Kazandığınız hediyeleri, kampanyaya katılan iş ortağı dükkanlarda dilediğiniz gibi kullanabileceğiniz KazandıRio uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
KazandıRio Apk İndir
Uygulamayı indirmek isteyen kullanıcılar Google Play ve App Store üzerinden indirebilir ve kampanyalardan anında haberdar olabilirler. 5 milyondan fazla kullanıcıya ev sahipliği yapan uygulama, 2022 yılında da güncellemeler almaya devam etti. Uygulama yıllardır milyonlara hitap etmeye devam ediyor.
KazandıRio
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 169
- DOSYA BOYUTU 86.10 MB
- Üretici PepsiCo Türkiye
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PepsiCo ürünlerinin kampanyalarına katılmak istiyorsanız, KazandıRio uygulamasını indirebilirsiniz.
KazandıRio uygulamasını kullanarak PepsiCo ürünlerinin kampanyalarına iOS şletim sistemli cihazlarınızdan katılabilirsiniz.
PepsiCo markası olarak bilinen Pepsi, Fruko, Yedigün, Lipton Ice Tea, Ruffles, Doritos, Lay’s ve Cheetos gibi markalar, belirli dönemlerde kampanyalar düzenleyerek çeşitli hediyeler kazandırıyor. Bu kampanyalardan haberdar olmak ve hediyeleri kazanmak isteyenlere teknolojik bir çözüm olarak hazırlanan KazandıRio uygulaması, ürünlerden çıkan şifreleri herhangi bir kupon veya kapak saklamanıza gerek kalmadan uygulamaya ekleyerek hediye kazanmanızı sağlıyor.
İçecek ve cipslerden çıkan şifreleri ister elle yazarak, isterseniz de kamera ile okutarak giriş yapabileceğiniz KazandıRio uygulamasında, hediyelerinizin ne olduğunu anında görebiliyor ve kullanabiliyorsunuz. KazandıRio iş ortağı olan bakkal ve marketlerden hediyelerinizi istediğiniz zaman alabileceğiniz KazandıRio uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.