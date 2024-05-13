Hemen KILL KNIGHT indirin ve bu yüksek tempolu mermi cehennemi oyununu deneyimlemeye başlayın.

Kemal Tavus - 17 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

KILL KNIGHT, oyuncuyu yüksek tempo ve agresif bir oyun deneyimine davet eden bir arcade tarzı aksiyon oyunudur. PlaySide Studios tarafından geliştirilen ve yayınlanan KILL KNIGHT, ihanete uğramış ve Abyss'e sürgün edilmiş eski bir şövalye olarak sonsuz bir savaşa girdiğimiz bir yapım. Kendinizi beş farklı arenada bulacağınız bu oyunda her bir düşmanla karşılaşmanızda yetenekleriniz sıkı bir şekilde test edilecek

Retro görselleriyle 90’ların neon ışıklı arcade oyunlarına saygı duruşunda bulunan KILL KNIGHT, oyunculara kendi oyun stilini geliştirebilecekleri geniş bir seçenek sunar. Her bir silahın, zırhın özel yetenekleri ve ateş modları vardır. Oyuncular düşman zayıflıklarını keşfederek, acımasız infazlar yaparak ve kaynaklarını taktiksel olarak yöneterek başarıya ulaşabilirler. Oyun ayrıca global liderlik tablolarında yüksek puanlar için rekabet etme imkanı sunacak. Bu da rekabet hissini körükleyecek ekstra bir faktör

KILL KNIGHT, çarpıcı retro estetik, sürekli değişen zorluklar ve zengin oynanış çeşitliliği ile hardcore oyun tutkunlarına unutulmaz bir macera sunuyor.

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KILL KNIGHT Sistem Gereksinimleri