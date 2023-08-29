Batı dünyasında geçen Kill The Crows'da, bir silahşör olarak kasabadaki düşmanlarla kıyasıya savaş veriyoruz.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Terk edilmiş bir batı kasabasında geçen Kill The Crows, hızlı temposuyla birlikte bir arena nişancı oyunudur. İntikam almak adına geldiğiniz bu aksiyonlu kasabada düşmanlarla savaşacak ve ölümle burun buruna geleceksiniz. Canlandırdığınız silahşör karakterini geliştirip, yeni silahlarla yeteneklerine takviye yapabilirsiniz. Bu sayede, düşmanlarınızı daha iyi avlayabilir ve görevleri hızlıca tamamlayabilirsiniz.

Tek bir mermi ile alt edeceğiniz düşmanlarınıza karşı, bir tabancayla veya "Showdown" isimli özel bir yetenekle de saldırı yapabiliyorsunuz. Oyunda, bir adet boss olmak üzere toplam altı farklı düşman karakteri bulunuyor. Benzersiz şekilde tasarlanan bu düşmanların saldırılarından hızlıca kaçmalı ve her düşmanın farklı özelliklerine karşı strateji üretmelisiniz.

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Grafikleri, mekanikleri ve hatta animasyonları ile birlikte eğlenceli bir oyun deneyimi sunan Kill The Crows'u indirerek, siz de bu savaş dolu kasabada hayatta kalmak için mücadele verebilirsiniz.

Kill The Crows Sistem Gereksinimleri