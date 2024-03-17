Kingdom: The Blood, popüler diziden esinlenen ücretsiz bir aksiyon RPG oyunudur.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Netflix'te yayınlanan Kingdom dizisinden esinlenen Kingdom: The Blood, kore'de geçen geleneksel bir aksiyon RPG'sidir. Bu oyunda, her RPG oyununda olduğu gibi karakterinizi gittikçe geliştirmeli, boss savaşlarını kazanmalı ve diğer oyuncuların önüne geçmelisiniz.

Sadece tek başınıza değil, aynı zamanda arkadaşlarınızla savaşlara katılabilir veya diğer oyuncularla 1v1 savaşlar yapabilirsiniz. Geleneksel Kore kıyafetleriyle ve mekanlarıyla geliştirilen bu oyunda, hem RPG deneyimini sonuna kadar yaşayabilir hem de Kore'nin büyüleyici güzelliğini bilgisayarlarınızdan yaşayabilirsiniz.

Benzersiz güçlendirmeleri karakterinize uygulayarak, daha güçlü bir seviyeye ulaşabilirsiniz. Kingdom: The Blood'un gittikçe zorlaşan yapısına ayak uydurmak için kesinlikle karakter güçlendirmelerinizi aksatmayın. Tabii ki, karakterlerinizi güçlendirirken aynı zamanda görünümünü de istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

Tatmin edici bir savaş deneyimini oyunculara sunan bu yapım, ücretsiz olarak oynanabilir durumda. Ücretsiz olmasına rağmen iyi bir iş çıkarılan Kingdom: The Blood, oyunculara yeni modları sunmaya devam ediyor. Oyuncular, tek oyunculu modu bitirdikten hemen sonra bambaşka bir oynanışa sahip olan farklı savaş moduna devam edebiliyorlar.

Kingdom: The Blood İndir

1v1 savaşlardan zorlu boss savaşlarına kadar her türlü RPG deneyimini oyunculara sunan Kingdom: The Blood'u indirerek, siz de karakterinizi geliştirebilir ve diğer oyuncuların önüne geçebilirsiniz.

Kingdom: The Blood Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10/11 (64bit)

Windows 10/11 (64bit) İşlemci: Intel Core i5

Intel Core i5 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760

NVIDIA GeForce GTX 760 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 10 GB kullanılabilir alan