Farklı oyun arayanlar için Squid Game'i aratmayan parkur oyunu Kipas Guys APK

Abdullah Yılmaz - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

32 rakibinin arasından birinci olmak için rakiplerini geçmek ve eleman gerekiyor. Kipas Guys APK, ilk başta kolay gibi gözüken, ancak daha sonraları zorlaşan oyun engelleri aşmada da oldukça zorluyor. Rakiplerinin arasından süzülerek parkurları geçebilirsen birinci olabilirsin! Tabî hiçbir şey göründüğü kadar kolay değil.

Kipas Guys APK İndir

Şampiyonluk için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır mısın? Haritalarda bulunan renkler göz kamaştırıcı olsa dahi bir o kadarda kafanı karıştıracaktır. Tur mücadelelerin bulunduğu Kipas Guys APK indiren kişiler tarafından oldukça beğenilmektedir.

Kimi kişiler ise oyunda bulunan haritaların yeterli olmadığını düşünmekte. Android için parkur oyunları oldukça sevilmekte ve oynanmaktadır. Eğer telefonunuz için parkur oyuna arıyorsunuz Kipas Guys APK indirebilir ve eğlencenin tadına varabilirsiniz.

Oyundaki parkurların bir anlamı ifade ettiğini söyleyemeyiz. Öyle ki saçma sapan mücadeleler birbirinden ilginç haritalar ne kadar eğlenceli dursa da pek bir anlam ifade ediyor gibi gözükmüyor.

Parkurları kendi başınıza geçmeye çalışırken aynı zamanda rakiplerinizin de önünde olmalısınız. Eğer parkuru geçmeye çalışırken düşerseniz tekrar başa dönecek ve rakiplerinizin arkasında kalacaksınız, bir süre sonra başaramazsanız elenecek ve diğer bölüme geçemeyeceksiniz.

Eğlenceli fiziklerin bulunduğum oyun, arkadaşlarınızla da zevkle oynayabileceğiniz aksiyon oyunudur. Hatta futbol maçları yapabilir ve rakiplerinize yeteneklerinizi gösterebilirsiniz.

Milyonlarca kişi tarafından oynanan oyun Kipas Guys APK'de rakip bulmanız zor olmayacaktır. Siz de tuhaf ama bir o kadar da eğlenceli bu aksiyon yaşamak istiyorsanız ücretsiz bir şekilde Kipas Guys APK’yı indirebilir ve oynayabilirsiniz.

Kipas Guys APK Neler Sunuyor?

Özelleştirilmiş seçenekler

Renkli ve absürt ama bir o kadar da eğlenceli tasarımlar

Değişik karakterler veya avatarlar

32 oyunculu çevrim içi mod