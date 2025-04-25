Sevdiğiniz yayıncıları izleyebileceğiniz ve kendi yayınlarınızı yapabileceğiniz Kiti APK, basit ve şık arayüze sahip olan bir canlı yayın uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 11 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

TikTok benzeri canlı yayın uygulamaları arasında yer alan Kiti APK, basit ve şık arayüzüyle karşımıza çıkıyor. Uygulama üzerinde yayın açabilir, fikirlerinizi izleyicilerinizle paylaşabilir veya diğer kullanıcıların yayınlarını izleyebilirsiniz.

Sadece yayın yapmak ve izlemek değil, aynı zamanda yeni insanlarla tanışmak için de bire bir olan Kiti uygulaması, kullanıcılara mesajlaşma desteği de sunmaktadır.

Yayın yaparak para kazanabileceğinizi biliyor muydunuz? İzleyicilerinizden aldığınız destekler sayesinde para kazanabilir ve yayın yapma isteğinizi daha da yükseltebilirsiniz. Her geçen gün izleyici kapasitenizi artırarak, daha fazla kazanç sağlayabilirsiniz.

Kiti APK İndir

Kiti APK, oldukça iyi tasarlanan bir kamerayı da kullanıcılara sunuyor. Yayın yaparken hem ortam grafiklerinizi güzelleştirebilir hem de yüzünüzdeki kırışıklıkları düzeltebilirsiniz. Farklı filtreleri ve efektleri kullanarak, daha kaliteli yayınlar yapabilirsiniz.

Siz de Kiti APK indirin ve mobil cihazlarınızda yayın yaparak para kazanın!

Kiti Uygulaması Özellikleri