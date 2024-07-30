KLETKA
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 2.93 GB
- Üretici Callback
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2024 yılı içerisinde çıkış yapacak olan KLETKA, hikayesi, görselliği ve oynanışıyla ön plana çıkan birinci şahıs korku oyunudur.
Aç ve canlı bir asansörle aşağıya inmeye çalıştığınız KLETKA, birinci şahıs korku oyunları arasında yerini alıyor. İster tek başınıza isterseniz de arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz bu oyunda, etrafta gezen yaratığa yakalanmadan asansörü beslemelisiniz. Sürekli genişleyen ve oyuncuların psikolojisini de alt üst eden KLETKA'da, yaratığın sesini duyar duymaz asansöre koşmalı ve canınızı kurtarmalısınız.
Tuzaklar, anomaliler ve diğer yaratıklar her durağınızı tehlikeli yapmaktadır. Eğer potansiyel olarak son durağınızı yaşamak istemiyorsanız, bir ekip olarak hareket edin ve etrafı keşfedin.
KLETKA İndir
Henüz daha piyasaya sürülmeyen çok oyunculu korku oyunu, 2024'ün son çeyreğinde oyuncularla buluşacaktır. Daha şimdiden görselliği, hikayesi ve aksiyonlarıyla oyuncuların ilgisini çeken yapım, demo sürümünü de Steam sayfasında ücretsiz bir şekilde bulundurmaktadır.
Siz de KLETKA indirin ve asansörü besleyerek alt katlara inmeye devam edin. Yaratıklardan kaçın, ortam grafiklerini deneyimleyin ve mükemmel bir korku hazzı yaşayın!
KLETKA Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5
- Bellek: 6 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GTX 650
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 3 GB kullanılabilir alan