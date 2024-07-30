2024 yılı içerisinde çıkış yapacak olan KLETKA, hikayesi, görselliği ve oynanışıyla ön plana çıkan birinci şahıs korku oyunudur.

Berkcan Aktürk - 41 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Aç ve canlı bir asansörle aşağıya inmeye çalıştığınız KLETKA, birinci şahıs korku oyunları arasında yerini alıyor. İster tek başınıza isterseniz de arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz bu oyunda, etrafta gezen yaratığa yakalanmadan asansörü beslemelisiniz. Sürekli genişleyen ve oyuncuların psikolojisini de alt üst eden KLETKA'da, yaratığın sesini duyar duymaz asansöre koşmalı ve canınızı kurtarmalısınız.

Tuzaklar, anomaliler ve diğer yaratıklar her durağınızı tehlikeli yapmaktadır. Eğer potansiyel olarak son durağınızı yaşamak istemiyorsanız, bir ekip olarak hareket edin ve etrafı keşfedin.

KLETKA İndir

Henüz daha piyasaya sürülmeyen çok oyunculu korku oyunu, 2024'ün son çeyreğinde oyuncularla buluşacaktır. Daha şimdiden görselliği, hikayesi ve aksiyonlarıyla oyuncuların ilgisini çeken yapım, demo sürümünü de Steam sayfasında ücretsiz bir şekilde bulundurmaktadır.

Siz de KLETKA indirin ve asansörü besleyerek alt katlara inmeye devam edin. Yaratıklardan kaçın, ortam grafiklerini deneyimleyin ve mükemmel bir korku hazzı yaşayın!

KLETKA Sistem Gereksinimleri