Krunker ile aksiyonun ve eğlencenin hiç bitmediği tamamen modlanabilir bir FPS oyunu sizleri bekliyor.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

FRVR tarafından geliştirilen ve yayınlanan Krunker esasında tarayıcı tabanlı bir oyundur. Tarayıcı tabanlı en iyi çevrimiçi oyunlardan biri olan Krunker daha sonra Steam’e de geldi. 2021 yılında Steam’e de gelen Krunker modlanması ile meşhur bir oyun.

Minecraft benzeri oyunlardan biri olan Krunker epey geniş bir yapım. Gelişmiş hareket mekaniğine sahip bir oyun olan Krunker’da parkur elementleri de bulunuyor.

Basit grafiklere sahip olmasına rağmen hızlı tempolu oynanışı ve kolay erişilebilirliğiyle Krunker yıllar içerisinde popülerlik kazanmıştır. Çok geniş bir silah çeşitliliğine ve fazla sayıda haritaya sahiptir. Eğer Minecraft tarzı grafikler sizi rahatsız etmiyorsa ve hızlı FPS’lerden hoşlanıyorsanız Krunker’a bir göz atabilirsiniz.

Krunker İndir

Hemen Krunker indirin ve bu aksiyon dolu FPS oyununda yeteneklerinizi gösterin. Oldukça mücadeleci bir oyun olan Krunker’da kıran kırana maçlar sizleri bekliyor.

Krunker Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 7

: Windows 7 İşlemci : 2.33 GHz ya da daha hızlı x86 uyumlu işlemci

: 2.33 GHz ya da daha hızlı x86 uyumlu işlemci Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama : 100 MB kullanılabilir alan

: 100 MB kullanılabilir alan İlave Notlar: (60 FPS düşük ayarlarda 720p)