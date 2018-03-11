Kwai uygulamasıyla Android cihazlarınızdan birbirinden eğlenceli videolar hazırlayabilirsiniz.

Volkan Yılmaz - 3 YIL ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kwai uygulamasıyla Android cihazlarınızdan birbirinden eğlenceli videolar hazırlayabilir ve diğer kullanıcıların videolarını izleyebilirsiniz. Android ve iOS platformu için ücretsiz olarak sunulan Kwai apk indir, videolar hazırlayıp ücretsiz olarak paylaşma fırsatı veriyor. Oldukça basit bir kullanıma sahip olan Kwai apk yükle, düzenli olarak güncellemeler de alıyor. Aldığı güncellemeler ile kullanıcılarına onlarca farklı güncellemele sunan başarılı mobil uygulama hem Google Play hem de App Store üzerinde milyonlarca kez indirildi. Ülkemizde de oldukça popüler bir konumda yer alan Kwai apk indir geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor.

Kwai APK Özellikleri

Yakınınızdaki videolar ve kullanıcılar

Müzik kitaplığı

Filtreler

Etiketler

Fotoğraf çerçeveleri

Balon efektleri

Videoları sosyal medyada paylaşma

Reklamsız

İngilizce dil

Basit kullanım

Düzenli güncellemeler

Ücretsiz

Android ve iOS sürüm

Sosyal video ağı olarak öne çıkan Kwai uygulaması, sunduğu düzenleme araçlarıyla birbirinden eğlenceli videolar hazırlamanızı sağlıyor. Filtreler, etiketler, fotoğraf çerçeveleri, balon efektleri ve daha fazlasını sizlere sunan uygulamada müzik kitaplığındaki müzikleri de videolarınıza ekleyerek paylaşabiliyorsunuz. Uygulamanın reklamsız olarak sunulması da oldukça avantajlı bir durum diyebilirim.

Kısa ve eğlenceli videoları saniyeler içerisinde hazırlayabilmenize olanak sağlayan Kwai uygulamasında, yakınınızda bulunan kullanıcıları ve videoları keşfederek de keyifli vakit geçirebilirsiniz. Ayrıca, kullanıcıları takip edebileceğinizi de belirtelim. Video paylaşım odaklı sosyal medya platformu Kwai uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Kwai APK İndir

Kwai apk indir ile kullanıcılar çeşitli filtrelerden, etiketlerden, fotoğraf çerçevelerinden ve balon efektlerinden yararlanabilecek ve çeşitli videolar hazırlayabileceksiniz. İngilizce dil seçeneği ile kullanılan ve oldukça yaratıcı videolar hazırlamaya imkan sağlayan Kwai apk ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediliyor. Google Play ve App Store üzerinden indirilip kullanılabilen başarılı mobil uygulama milyonlara ulaşmaya devam ediyor. Eğer Android ya da iOS platformunda ücretsiz bir video düzenleme programı arıyorsanız aradığınız oyun Kwai apk indir demektir. Hemen indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.