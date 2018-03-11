Kwai
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 14,746
- Üretici KWAI INC.
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Kwai uygulamasıyla Android cihazlarınızdan birbirinden eğlenceli videolar hazırlayabilirsiniz.
Kwai uygulamasıyla Android cihazlarınızdan birbirinden eğlenceli videolar hazırlayabilir ve diğer kullanıcıların videolarını izleyebilirsiniz. Android ve iOS platformu için ücretsiz olarak sunulan Kwai apk indir, videolar hazırlayıp ücretsiz olarak paylaşma fırsatı veriyor. Oldukça basit bir kullanıma sahip olan Kwai apk yükle, düzenli olarak güncellemeler de alıyor. Aldığı güncellemeler ile kullanıcılarına onlarca farklı güncellemele sunan başarılı mobil uygulama hem Google Play hem de App Store üzerinde milyonlarca kez indirildi. Ülkemizde de oldukça popüler bir konumda yer alan Kwai apk indir geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor.
Kwai APK Özellikleri
- Yakınınızdaki videolar ve kullanıcılar
- Müzik kitaplığı
- Filtreler
- Etiketler
- Fotoğraf çerçeveleri
- Balon efektleri
- Videoları sosyal medyada paylaşma
- Reklamsız
- İngilizce dil
- Basit kullanım
- Düzenli güncellemeler
- Ücretsiz
- Android ve iOS sürüm
Sosyal video ağı olarak öne çıkan Kwai uygulaması, sunduğu düzenleme araçlarıyla birbirinden eğlenceli videolar hazırlamanızı sağlıyor. Filtreler, etiketler, fotoğraf çerçeveleri, balon efektleri ve daha fazlasını sizlere sunan uygulamada müzik kitaplığındaki müzikleri de videolarınıza ekleyerek paylaşabiliyorsunuz. Uygulamanın reklamsız olarak sunulması da oldukça avantajlı bir durum diyebilirim.
Kısa ve eğlenceli videoları saniyeler içerisinde hazırlayabilmenize olanak sağlayan Kwai uygulamasında, yakınınızda bulunan kullanıcıları ve videoları keşfederek de keyifli vakit geçirebilirsiniz. Ayrıca, kullanıcıları takip edebileceğinizi de belirtelim. Video paylaşım odaklı sosyal medya platformu Kwai uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
Kwai APK İndir
Kwai apk indir ile kullanıcılar çeşitli filtrelerden, etiketlerden, fotoğraf çerçevelerinden ve balon efektlerinden yararlanabilecek ve çeşitli videolar hazırlayabileceksiniz. İngilizce dil seçeneği ile kullanılan ve oldukça yaratıcı videolar hazırlamaya imkan sağlayan Kwai apk ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediliyor. Google Play ve App Store üzerinden indirilip kullanılabilen başarılı mobil uygulama milyonlara ulaşmaya devam ediyor. Eğer Android ya da iOS platformunda ücretsiz bir video düzenleme programı arıyorsanız aradığınız oyun Kwai apk indir demektir. Hemen indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.
Kwai
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 505
- DOSYA BOYUTU 155.6 MB
- Üretici KWAI INC.
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Kwai uygulamasında, kendi oluşturduğunuz videoları paylaşabilir ve diğer kullanıcıların videolarını takip edebilirsiniz.
Kwai uygulamasıyla iOS işletim sistemli cihazlarınızdan eğlenceli videolar oluşturabiliyor ve diğer kullanıcıları takip edebiliyorsunuz.
Sosyal video paylaşım ağı olan Kwai uygulaması, Kore’deki kullanıcıların severek kullandıkları sosyal medya uygulamalarından biri olarak biliniyor. Videolarınıza çeşitli filtreler, efektler, çerçeveler ve etiketlerin yanında müzik kitaplığından seçeceğiniz müzikleri de ekleyebileceğiniz platformda, yakınınızda bulunan kişileri keşfederek videolarını izleyebilmeniz de mümkün. Aynı şekilde, diğer kullanıcılar da profilinizi ziyaret ederek sizi takip edebiliyor ve videolarınızı herkese açık olarak paylaşabiliyorsunuz.
Birbirinden eğlenceli videoları birkaç dakikada kolaylıkla oluşturabileceğiniz Kwai uygulaması reklamsız olarak sizlere sunuluyor. Videolarınızı çekerek ya da fotoğraf albümünüzden seçerek filtreleri tek dokunuşla uygulayabileceğiniz Kwai uygulamasında, canlı önizlemeyle nasıl göründüğünü inceleyebiliyorsunuz. Oluşturduğunuz videoları Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp ve daha birçok platformda da paylaşabileceğiniz Kwai uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.