Karanlık dünyada zombilere karşı savaşmanı isteyen oyun Last Hope 3: Sniper Zombie War, grafikleri ile büyüleyici gözüküyor.

Abdullah Yılmaz - 59 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Zombilerle savaşmaya hazır mısın? Fakat, şimdiden söyliyelim basit dinamikler oyunun kolay olduğunu söylemez. Dünyayı kurtarmak kolay olmadığı gibi zombi sürüsünün içinde hayatta kalman gerekiyor. Last Hope 3: Sniper Zombie War, nişan almanı ve zombileri birer birer öldürmeni bekliyor.

Last Hope 3: Sniper Zombie War İndir

Birçok modu bulunan oyunun hikaye modunun olduğunuda söylemeden geçmeyelim. Öyle ki hayatta kalanların şehri yeniden inşa etmesi istenmekte ve dünya düzenin yeniden sağlanması gerekmektedir.

Last Hope 3: Sniper Zombie War öne çıkan özellikleri arasında çevrim dışı bir şekilde oynanabilmesidir. Birçok oyun çevrim içi oynanıyor. Ancak, bu internetin olmadığı yerlerde sıkıntı yaratabiliyor ve hücresel verinin çok fazla gitmesine neden olmaktadır ama Last Hope 3: Sniper Zombie War böyle bir sorun ile karşı karşıya değil!

Yine oyunun ücretsiz olması güzelken oyun içi satın almaların olduğunu hatırlatmak isteriz. Kıyamette birçok silahın olacaktır ama sakın unutma! Tetiği doğru zamanda çekmen gerekecek ki hayatta kalabilesin.

Sadece hikaye modu sizi kesmiyorsa keskin nişancı oyunu olarak oynayabileceğiniz Last Hope 3: Sniper Zombie War, zombi sürülerine karşı sonsuz bir savaş vermenide istemektedir.

Siz de zombi öldürmek ve dünyayı kurtarmak istiyorsanız Last Hope 3: Sniper Zombie War indirebilir ve bu eşsiz maceraya ortak olabilirsiniz. Son olarak hayatta kalmaya ve insanlığı kurtarmaya yardımcı olman gerektiğini diğer insanların sana güvendiğini söylemeden geçmeyelim.