Letterboxd APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 50.00 MB
- Üretici Letterboxd Limited
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Letterboxd APK, sinema severler için ücretsiz sunulan popüler bir sosyal ağdır.
Hemen hemen hepimiz izlediğimiz filmleri ve dizileri hatırlamak, o filmlerin ve dizilerin üzerimizde nasıl etkiler bıraktığını kaydetmemek isteriz. Letterboxd APK ile tüm bunları ve daha fazlasını yapmak mümkün.
Letterboxd APK İndir
Letterboxd APK film severler için devasa bir sosyal medya platformu. Uygulamaya üye olduktan sonra daha önce izlemiş olduğunuz filmleri, film günlüğünüze kaydetmeye başlayabilirsiniz. Filmleriniz hakkında puanlama yapabilir film hakkındaki yorumlarınızı yazabilirsiniz. Dilerseniz bu yorumlarınızı diğer film severler ile paylaşabilir ve onların yorumlarını da görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz filmlerin dışında izlemek istediğiniz filmleri de listenize ekleyerek kendi özel izleme listelerinizi oluşturabilirsiniz.
Uygulama içinden arkadaşlarınızı da takip ederek onların hangi filmleri izlediğini, neleri beğendiklerini ve filmler hakkında yaptıkları yorumları görebilirsiniz.
Letterboxd APK'yı ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz, ancak uygulamada maalesef Türkçe dil desteği bulunmuyor. Uygulama sizler için iki farklı ücretli üyelik seçeneği de sunuyor:
- Letterboxd PRO: 229,99TL (Yıllık)
- Letterboxd PATRON 599,99TL (Yıllık)
Letterboxd PRO Avantajları
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Günlük girişlerine ve izlenen filmlere dayalı kişiselleştirilmiş yıllık ve tüm zamanın istatistik sayfalarını sizlere sunar.
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Etkinliği türlere göre filtreleyebilirsiniz.
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Favori akış sağlayıcılarınızı ayarlayın (JustWatch tarafından desteklenen herhangi bir servisten ve ülkeden)
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İzleme listelerini, oyuncu/ekip ve tür sayfalarını favori hizmetlerinizdeki kullanılabilirliğe göre filtreleyin.
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Yorumları profilinize sabitleyin.
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Listelerinizi kopyalayın.
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Kullanıcı adınızı düzenleyin ve çok daha fazlasını yapın.
Letterboxd PATRON Avantajları
- Her film için farklı posterlerden istediğinizi tercih etme seçeceği.
- Profilinize, yorumlarınıza ve listelerinize Blackdrop (genel olarak tanıtımlarda, reklamlarda, lansmanlarda, özel günlerde konuşmacı veya konuşmacıların veya programa katılanların arkaplanlarına yapılan görsel sunum malzemesi) eklenir.
- Adınız "Patrons" (müşteriler) sayfamızda ışıltıyla yanıp söner ve uygulamanın beta özelliklerine erken erişim şansı kazanırsınız.
- Ayrıca Letterboxd Genel Merkezi'ndeki herkesin sonsuz minnettarlığını kazanırsınız.
Letterboxd Standart Sürüm Özellikleri
- Fragmanlar, üye derecelendirmeleri, sanat eserleri, oyuncular + ekip ayrıntıları, stüdyolar, türler ve popüler incelemeler dahil olmak üzere popüler, yüksek puan alan ve en çok beklenen filmlere göz atın.
- Popüler incelemelere ve listelere göz atın ve bunlara erişin.
- İncelemeler ve listeler hakkındaki yorumları okuyun ve yayınlayın.
- Filmleri, oyuncu kadrosunu, incelemeleri, listeleri ve üyeleri arayın.
- Filmleri günlüğe kaydedin ve inceleyin, geçmiş girişlerini düzenleyin.
- Üye profillerini (günlükler ve filmler dahil) ve oyuncular / ekip filmografilerini görüntüleyin.
- Diğer üyeleri takip edin (veya engelleyin)
- Liste oluşturma ve düzenleme.
- Sıralama ve filtreleme.
- Profil ayarlarına erişin.