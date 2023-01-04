Letterboxd APK, sinema severler için ücretsiz sunulan popüler bir sosyal ağdır.

Görkem Gülen - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Hemen hemen hepimiz izlediğimiz filmleri ve dizileri hatırlamak, o filmlerin ve dizilerin üzerimizde nasıl etkiler bıraktığını kaydetmemek isteriz. Letterboxd APK ile tüm bunları ve daha fazlasını yapmak mümkün.

Letterboxd APK İndir

Letterboxd APK film severler için devasa bir sosyal medya platformu. Uygulamaya üye olduktan sonra daha önce izlemiş olduğunuz filmleri, film günlüğünüze kaydetmeye başlayabilirsiniz. Filmleriniz hakkında puanlama yapabilir film hakkındaki yorumlarınızı yazabilirsiniz. Dilerseniz bu yorumlarınızı diğer film severler ile paylaşabilir ve onların yorumlarını da görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz filmlerin dışında izlemek istediğiniz filmleri de listenize ekleyerek kendi özel izleme listelerinizi oluşturabilirsiniz.

Uygulama içinden arkadaşlarınızı da takip ederek onların hangi filmleri izlediğini, neleri beğendiklerini ve filmler hakkında yaptıkları yorumları görebilirsiniz.

Letterboxd APK'yı ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz, ancak uygulamada maalesef Türkçe dil desteği bulunmuyor. Uygulama sizler için iki farklı ücretli üyelik seçeneği de sunuyor:

Letterboxd PRO: 229,99TL (Yıllık)

229,99TL (Yıllık) Letterboxd PATRON 599,99TL (Yıllık)

Letterboxd PRO Avantajları

Günlük girişlerine ve izlenen filmlere dayalı kişiselleştirilmiş yıllık ve tüm zamanın istatistik sayfalarını sizlere sunar.

Etkinliği türlere göre filtreleyebilirsiniz.

Favori akış sağlayıcılarınızı ayarlayın (JustWatch tarafından desteklenen herhangi bir servisten ve ülkeden)

İzleme listelerini, oyuncu/ekip ve tür sayfalarını favori hizmetlerinizdeki kullanılabilirliğe göre filtreleyin.

Yorumları profilinize sabitleyin.

Listelerinizi kopyalayın.

Kullanıcı adınızı düzenleyin ve çok daha fazlasını yapın.

Letterboxd PATRON Avantajları

Her film için farklı posterlerden istediğinizi tercih etme seçeceği.

Profilinize, yorumlarınıza ve listelerinize Blackdrop (genel olarak tanıtımlarda, reklamlarda, lansmanlarda, özel günlerde konuşmacı veya konuşmacıların veya programa katılanların arkaplanlarına yapılan görsel sunum malzemesi) eklenir.

Adınız "Patrons" (müşteriler) sayfamızda ışıltıyla yanıp söner ve uygulamanın beta özelliklerine erken erişim şansı kazanırsınız.

Ayrıca Letterboxd Genel Merkezi'ndeki herkesin sonsuz minnettarlığını kazanırsınız.

Letterboxd Standart Sürüm Özellikleri