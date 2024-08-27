Level Zero: Extraction, canavarlar ve paralı askerlerin mücadele ettiği bir hayatta kalma korku oyunudur.

Berkcan Aktürk - 33 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Tek başınıza veya arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz Level Zero: Extraction'da, ister paralı asker isterseniz de insanları avlayan bir canavar olarak oynayın. Hayatta kalma korku temasını oldukça iyi bir şekilde oyunculara yansıtan Level Zero: Extraction, ganimet üzerine kurulu bir hikayeyle karşımıza çıkmaktadır.

Paralı askerler olarak değerli ganimetleri bulunan lokasyondan çıkarmaya çalışacaksınız. Tabii ki bunları yaparken diğer canavar oyunculara karşı dikkatli olmalı ve hayatta kalmaya çalışmalısınız. İnsanların görevi ganimeti çıkarmak olurken, canavarların ise haritadaki paralı askerleri silmek olacaktır.

Çeşitli seçilebilir askerler sayesinde farklı yeteneklerle oynayabilirsiniz. Tabii ki bunların yanına farklı silahlar ve son teknoloji aletler de girmektedir.

Level Zero: Extraction İndir

Harita üzerindeki silahları, takas edilebilir eşyaları ve çeşitli kaynakları bularak güvenli bir şekilde çıkarın. Tüccarlara eşyalarınızı satabilir ve yeni ekipmanlarınızın kilidini açabilirsiniz.

İnsanlarda olduğu gibi uzaylı canavar karakterlerin de farklı özellikleri bulunmaktadır. Hem korku hem de aksiyon temalarını birleştiren Level Zero: Extraction'ı indirerek, siz de görevlerinizi tamalayın ve tatmin edici bir oyun deneyimi yaşayın.

Level Zero: Extraction Sistem Gereksinimleri