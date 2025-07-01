LIMINAL SHIFT, oyuncuları liminal ortama götüren ve psikolojik olarak geren bir yürüme simülatörüdür.

Berkcan Aktürk - 27 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

NextPhase tarafından geliştirilen ve yayınlanan LIMINAL SHIFT, oyuncuları korkutucu ortamlara sokan bir psikolojik korku oyunudur. Tam korku olmasa da gerileceğiniz bu yürüme simülatörü, sizi rahatsız edici derinliklere itiyor. Unreal Engine 5 teknolojileri ile geliştirilen LIMINAL SHIFT, görsel açıdan mükemmel tasarlanmış diyebiliriz.

LIMINAL SHIFT oyununda her şey keşfetmekle ilgilidir. Sadece yürüyün. Etrafınızdaki eşyalara göz atın, koridorlarda ilerleyin, nesnelerle etkileşime geçin ve sadece yolu arayın.

Bu oyunda korkutucu canavarlar ya da korku dolu anlar bulunmuyor. Sessizlikle gerilecek, ilginç şeyleri keşfedecek ve neredeyse gerçek gibi olan bu görsel yapıyı deneyimleyeceksiniz.

LIMINAL SHIFT İndir

Backrooms'u andıran oynanışıyla ön plana çıkan Liminal Shift, sakin bir evde başlar ve kısa sürede sizi Backrooms evreninin liminal genişliğine götürür. Aslında Backrooms oyununun başlangıcını anlatıyor diyebiliriz. Eşsiz gerilim, gerçeklik ve liminal mekanlarda kaybolma hissi yaşayabilirsiniz.

Tamamen psikolojinizle ilgilenen bu oyunda, farklı ortamları keşfedin ve beyninizi rahat bırakın. Siz de LIMINAL SHIFT indirerek, gerilim dolu bir yürüme simülatörü deneyimi yaşayabilirsiniz.

LIMINAL SHIFT Sistem Gereksinimleri