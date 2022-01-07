Los Angeles Crimes APK GTA 5 mobile oyununa benzer oynanışa sahip ücretsiz Android oyunu.

Erkan Calp - 10 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Los Angeles Crimes APK Android GTA 5 Mobile oyunu arayanların oynaması gerektiğini düşündüğüm yapımlardan. GTA benzeri oyunları sevenlerin ilgisini çeken Los Angeles Crimes, takımlı ölüm maçı, zombilere karşı hayatta kalma, şehri temizleme gibi farklı oyun modlarına sahip bir açık dünya nişancı oyunudur.

Şehirde tek başınıza dolaşabilir veya ağ üzerinden arkadaşlarınıza katılabilirsiniz. GTA 5 mobile’a benzetilen Los Angeles Crimes, Google Play’en ücretsiz olarak Android telefonlara indirilebilir.

Los Angeles Crimes APK

GTA Android oyununa benzerliğiyle dikkat çeken Los Angeles Crimes, 6 harita ve 5 oyu modu içeriyor. Birinci şahıs (karakterin gözünden) ve üçüncü şahıs kamera açısından oynanış sunan suç oyununda aktif ragdoll ve gerçekçi fiziklere sahip. Karakter hareketleri gerçekçi ve animasyonlar motion-capture tekniği kullanılarak oluşturulmuş. Oyunun en güzel yanı internet bağlantısı gerektirmemesi. İnternet bağlantınız kesilse dahi oyun zevkiniz bölünmüyor.

Los Angeles Crimes’da sınırsız kaynaklarla harika haritalar oluşturarak yaratıcılığınızı arkadaşlarınıza gösterebilirsiniz. İki kez dokunarak öğeleri değiştirebilirsiniz. Haritalarınız Android data - com.MA.LAC - editor klasörüne kaydediliyor.

Cep telefonu ipuçları:

Aracı ortaya çıkarmak için cep telefonunuzu çıkarmanız ve rehberden tamirciyi aramanız gerekiyor.

Cep telefonunuzun duvar kağıdını değiştirmek için en sevdiğiniz resmi kopyalayıp Android - data - com.MA.LAC - wallpaper klasörüne yapıştırın.

Arka veya selfie kameradan çekilmiş fotoğraflarınızı görmek için Android - data - com.MA.LAC - screenshots klasörüne gidin.