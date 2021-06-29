LOST in Blue, Android telefonlarda oynanabilen adada hayatta kalma oyunu.

Erkan Calp - 38 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

LOST in Blue, uçak kazası sonrası adada hayattaya çalıştığınız bir macera oyunu. Uçak kazasından sağ çıktıktan sonra garip adanın doğal olaylarına dayanacak silah ve aletler yapmak, barınak inşa etmek için kaynaklar toplamalısınız. Ateşli yanardağlar, dondurucu buzullar vb. gibi çeşitli doğal ortamlarda ve mutant zombiler, milisler, vahşi yaratıklar vb. gibi zorlu engellerle savaşın. Eve dönmek için elinizden gelen her şeyi yapın.

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Adada hayatta kalma - Uçak düştükten sonra pek çok olağanüstü olay birbirini izledi. Sizden önce ulaşan birçok kurtulan oldu. Farklı paktlar kurdular, savaştılar, bazen birbirleriyle birlikte çalıştılar. Garip olan şu ki hiçbirinin bu lanetli yerden ayrılmaya niyeti yok gibi görünüyor.

Gizemleri çözün - Bu ada dünyanın geri kalanından benzersiz. Yağmur ormanı, nehir vadisi, buzul, yanardağ ve çorak arazi bir şekilde aynı bölgede bir arada var olabiliyor. Dahası burada kayıp uygarlıkların olduğuna dair birçok kanıt bulundu. Bunların hiçbiri normal değil. Bu ada herkesin görebildiği ancak kimsenin varlığını kabul etmek istemediği bir güç kontrolünde olmalı.

Hayatta kalma sığınağı inşa edin - Bu ada ölümcül doğal olaylarla dolu. Hayatta kalmak adına savaşmak için ilkel araçları kullanarak kendinize yeni bir ev inşa etmelisiniz. Diğerleriyle birlikte çalışın ve hayatta kalmak için gerekli olan silahlar, aletler, giysiler, ilaçlar, yiyecekler ve diğer öğeleri üretmek için hayatta kalanların bilgeliğini kullanın.

Dost ve düşmanlarınızı seçin - Bu büyüleyici dünyada aralarından seçim yapabileceğiniz birçok yolunuz var: Başkalarının hayatta kalmasına yardım etmek için bir inşaatçı, tüm gizemlerini çözmek için bir kaşif veya savaş alanlarında eski yaratıklarla yüz yüze gelmek için bir savaşçı olabilirsiniz. Seçim sizin ve bu seçimi istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Hangi yolu seçerseniz seçin yalnız olmayacaksınız.