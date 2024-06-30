Loud Run, kovalamaca oyununu online platformlara taşıyan eğlenceli bir çevrimiçi oyundur.

Berkcan Aktürk - 60 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

12 oyuncuya kadar oynayabileceğiniz Loud Run, eğlenceli içerikleriyle karşımıza çıkan bir çevrimiçi eşli bir basit eğlencedir. Farklı haritalar üzerinde arkadaşlarınızla kovalamaca deneyimi yaşayacak ve eğlenceli dakikalar yaşayacaksınız. Aslında kovalamaca oyununun online versiyonu olarak tanımlayabiliriz.

Kaçanlar ve kovalayanlar karşı karşıya geliyor. Ana hedefiniz, kovalayandan kaçmak ve kaçanları kovalamaktır. Oyuna başlamak için bir grup oluşturun, arkadaşlarınızı davet edin ve heyecan verici bir kovalamaca deneyimine atılın.

Loud Run İndir

Loud Run'a başlarken bir kovalayan seçilir ve heyecan verici mücadele başlar. Oyundaki seçimler rastgele düzenlendiği için kovalayan olma ihtimaliniz diğer oyuncularla eştir.

Kovalamaca oyunu, eskiden de hatırladığımız bir özelliği içerisinde barındırmaktadır. Sadece bir kovala ve yakaladan ibaret olmamakla birlikte, kovalayan arkadaşınız bağırmalı ve bağırarak yakalamaya çalışmalıdır. Nefesi tükendiği anda kovalayana hasar verebilir ve sersemletebilirsiniz.

Siz de eski anılarınızı hatırlamak ve arkadaşlarınızla eğlenceli dakikalar yaşamak istiyorsanız, Loud Run indirebilirsiniz.

Loud Run Sistem Gereksinimleri