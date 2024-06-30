Loud Run
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 500 MB
- Üretici Lance Games
-
Loud Run, kovalamaca oyununu online platformlara taşıyan eğlenceli bir çevrimiçi oyundur.
12 oyuncuya kadar oynayabileceğiniz Loud Run, eğlenceli içerikleriyle karşımıza çıkan bir çevrimiçi eşli bir basit eğlencedir. Farklı haritalar üzerinde arkadaşlarınızla kovalamaca deneyimi yaşayacak ve eğlenceli dakikalar yaşayacaksınız. Aslında kovalamaca oyununun online versiyonu olarak tanımlayabiliriz.
Kaçanlar ve kovalayanlar karşı karşıya geliyor. Ana hedefiniz, kovalayandan kaçmak ve kaçanları kovalamaktır. Oyuna başlamak için bir grup oluşturun, arkadaşlarınızı davet edin ve heyecan verici bir kovalamaca deneyimine atılın.
Loud Run İndir
Loud Run'a başlarken bir kovalayan seçilir ve heyecan verici mücadele başlar. Oyundaki seçimler rastgele düzenlendiği için kovalayan olma ihtimaliniz diğer oyuncularla eştir.
Kovalamaca oyunu, eskiden de hatırladığımız bir özelliği içerisinde barındırmaktadır. Sadece bir kovala ve yakaladan ibaret olmamakla birlikte, kovalayan arkadaşınız bağırmalı ve bağırarak yakalamaya çalışmalıdır. Nefesi tükendiği anda kovalayana hasar verebilir ve sersemletebilirsiniz.
Siz de eski anılarınızı hatırlamak ve arkadaşlarınızla eğlenceli dakikalar yaşamak istiyorsanız, Loud Run indirebilirsiniz.
Loud Run Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: Intel Core i3 or AMD equivalent
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: Integrated Graphics Card
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 500 MB kullanılabilir alan