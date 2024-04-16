Bir yayıncı olarak gizemli akıl hastanelerini keşfettiğiniz Madhouse Madness: Streamer's Fate oyununda, yayın yapın, bulmacaları çözün ve eğlenceli bir simülasyon korku deneyimi yaşayın.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Madhouse Madness: Streamer's Fate, bir yayıncı olarak gizemli akıl hastenesini keşfettiğiniz bir simülasyon korku oyunudur. Ürpertici psikolojik korku deneyimine dalmadan önce yayın açacak ve tüm maceranızı kaydedeceksiniz. Terk edilmiş akıl hastanelerini gezin, yayınlarda izleyicilerinize sunun ve sizi nelerin beklediğiniz öğrenmeye hazır olun.

Gerçek bir yayın hissini oyunculara sunan Madhouse Madness: Streamer's Fate oyununda, bağışlar alın, sohbeti okuyun ve yayınınızı bilinmezliklerle dolu bir kapıya çıkarın. Detaylarla dolu gizemli akıl hastanesinde dolaşırken, hem olayları çözün hem de etrafınızdaki ürkütücü şeylere karşı dikkatli olun.

Madhouse Madness: Streamer's Fate İndir

Hastane içerisinde gizlenmiş sırları çözerek, kötü niyetli yaratıklara karşı gerçeği keşfedebilir ve zorlu bulmacaları çözerek yayıncınızın kaderini belirleyebilirsiniz. Bir yandan bulmacaları çözerken diğer yandan ise ruhlarla iletişime geçeceksiniz. Bu tarz özellikler, oyuncuları oyunun içerisine daha iyi bir şekilde sokuyor.

Görsellik ve oynanış açısından tatmin edici bir yapıya sahip olan Madhouse Madness: Streamer's Fate'i indirin ve siz de bir yayıncı olarak seyircilerinizle birlikte gizemli akıl hastanelerini keşfe çıkın.

Piyasadaki diğer simülasyon oyunlarıyla aynı derecede kontrollere ve oynanışa sahip olan bu oyun, oynanışından çok içerikleriyle ön plana çıkıyor. Bir korku oyunu içerisinde yayın yapıp gizemli olaylara atılmak, oyuncular tarafından da oldukça sevilecek bir tür oluşturuyor.

Madhouse Madness: Streamer's Fate Sistem Gereksinimleri