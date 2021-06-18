Mafia Crime War, bir mafya babasının yerine geçtiğiniz stratejik kart oyunu. Mafia Crime War, Android Google Play'de!

Erkan Calp - 9 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Mafia Crime War, mafya temalı devasa çok oyunculu stratejik kart oyunu. Babası aile topraklarınızı işgal eden yeni ve gelecekte bir suç örgütü olacak kartel tarafından öldürülmüş mafya ailesinden bir FBI ajanı rolünü üstleneceksiniz. Böylesine önemli bir anda ailenizi korumak ve canlandırmak, çeşitli gangsterleri yanınıza almak, suç işlemek ve iş stratejileri geliştirmek için geri döndünüz. Hepsi yolunuzdaki engelleri kaldırıp babanızın intikamını almak. Yeni bir mafya babası doğuyor!

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