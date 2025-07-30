Mage Arena, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir büyücülük oyunudur. Karakterinizi geliştirin, rakip kaleye ulaşın ve çevrimiçi büyü savaşları yapın!

Berkcan Aktürk - 14 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Popüler olmaya aday olan Mage Arena, arkadaşlarınızla birlikte efsanevi savaşar yapabileceğiniz bir büyücülük oyunudur. Gerçek hayatta imkansız olan büyüleri sanal ortama taşımaya ne dersiniz? Büyüleri yapmak için mikrofonunuzu kullanın, büyü kitabını kontrol edin ve rakibinizi yenmeye çalışın.

Aslında oyunun ana mekaniği çok basittir. Lakin oyunculara verdiği haz ve içeriklerle birlikte kendisini üst sıralara taşıyor diyebiliriz. Harita üzerinde iki adet üs bulunuyor. Kendi kalenizi korumalı veya arkadaşınızın kalesindeki bayrağı almaya çalışmalısınız. Tabii ki, tüm bunları yaparken bayrağınızı da korumalısınız.

Oyunun ilk başlarında toy bir büyücü olduğunuzu unutmayın. Mage Arena'da rakiplerinizden daha üstün olmak istiyorsanız, harita üzerindeki kaynakları toplamalı, birleştirmeli ve yeteneklerin kilidini açmalısınız.

Mage Arena İndir

Mage Arena'nın grafik tarafında bakacak olursak; basit görsellik, animasyonlar ve modellemelerle karşılaşıyoruz. Her ne kadar basit bir görselliği olsa da, asıl amacın eğlenmek olduğunu unutmamamız gerekiyor.

Siz de Mage Arena indirin ve arkadaşlarınızla birlikte bu eğlence dolu büyü dünyasına adım atın!

Mage Arena Sistem Gereksinimleri