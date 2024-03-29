Eski orijinal GTA oyunuyla benzer bir yapıya sahip olan Maniac, aksiyon ve kaos dolu bir deneyimi oyunculara sunuyor.

Berkcan Aktürk - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Orijinal GTA oyununu seviyorsanız anılarınızı tekrardan yaşayabileceğiniz Maniac'ta, aksiyon dolu şehre adımınızı atın ve üstten bakış açısıyla birlikte çeşitli çılgınlıklar yapın. Kargaşa ve yıkımın hüküm sürdüğü bu dünyada, karşılaştığınız herkes düşmanınızdır veya yaptığınız suçlardan sonra düşmanınız olacaktır.

Eski GTA oyununda olduğu gibi bu oyunda da şehirdeki olaylara karışacak, polisleri peşinize takacak ve etrafınızdaki arabaları çalarak şehirde bitmek bilmeyen aksiyona adım atacaksınız.

Maniac'ta, doğrudan bir amacınız bulunmuyor. Sadece eğlence, aksiyon ve kaos odaklı olan bu yapımda, zincirleme kaoslar oluşturabilir ve agresif yapay zekaya karşı kafa tutabilirsiniz. Sayısız kilidi açılabilir silahlar, geliştirmeler ve araç yükseltmeleri sayesinde de etrafınızdaki her şeye savaş açabilirsiniz.

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Oyunda, altı farklı karakteri canlandırabiliyoruz. Bu karakterlerin her birinin farklı özellikleri ve silahları bulunuyor. Tüm psikopatları teker teker kullanarak şehirde taş üstünde taş bırakmayın ve sonsuz kaosu oluşturun. Kaotik bir açık dünya şehrinde 11 benzersiz bölge ve yerleşik tek bir haritada oyun deneyiminizi yüksekte tutabilirsiniz.

Oyunculara, aksiyon ve nişancı deneyimini üstten aşağı bakış açısıyla birlikte sunan Maniac'ı indirerek, siz de arabaları çalabilir, şehri alt üst edebilir ve polisi peşinize takabilirsiniz.

Maniac Sistem Gereksinimleri