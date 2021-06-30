MARVEL Future Revolution
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 82.00 MB
- Üretici Netmarble
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MARVEL Future Revolution, Marvel'ın mobildeki ilk açık dünya aksiyon rpg oyunu.
MARVEL Future Revolution, Marvel’ın mobil platformdaki ilk açık dünya aksiyon rol yapma oyunu. Açık dünya, kostüm özelleştirme, Marvel kahramanlarıyla kötü adamların çok büyük çatışması, inanılmaz gerçek zamanlı eşli içerik…
MARVEL Future Revolution İndir
Marvel’ın geniş, açık dünyasını gezerken orijinal hikayeyi keşfedin. Kostümlerinin her parçasını değiştirerek eşsiz süper kahramanlarınızı yaratın. Her süper kahramanın süper güçlerini kontrol edin. Sinematik savaş eylemleriyle kötüleri alt edin. İkonik kötüleri yenmek için arkadaşlarınızla gücünüzü birleştirin. Dört kişilik takım kurarak en ikonik Marvel süper kötülerine karşı savaşın. Sivilleri kurtarmadan savunmaya kadar değişen Süper Kahraman görevleri sizi bekliyor. Kimin daha iyi Süper Kahraman odluğunu gösterin. Güçlü Marvel karakterleriyle gerçek zamanlı baskınlar düzenleyin. Boyutlar ötesinde süper kahramanların mücadelesine dahil olun. Gücünüzü test edin. Oynayabileceğiniz farklı birçok oyun modu var. Örümcek Adam, Demir Adam, Kaptan Amerika, Doktor Strange, Kara Dul, Kaptan Marvel, Storm, Star-Lord seçilebilir süper kahramanlar arasında. Oyun boyunca karşılaşacağınız en güçlü düşmanlar (boss’lar); Thanos, M.O.D.O.K., Ultron, Red Skull ve Loki. NPC’ler yani kontrolünüzde olmayan karakterler de var; Rocket Raccoon, Thor, Valkyrie, Nick Fury.
- Mobil oyunlarda daha önce hiç görülmemiş yüksek kalitede 3D AAA grafikler
- Marvel’ın mobildeki ilk açık dünya aksiyon rpg oyunu
- Orijinal hikayelere dayanan yepyeni Marvel evreni
- Tamamen özelleştirilebilir kostümlerle kendi benzersiz Süper Kahramanınızı oynayın.
- Sinematik aksiyon ve akıcı dövüş
MARVEL Future Revolution
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 142.70 MB
- Üretici Netmarble
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Marvel'ın ilk açık dünya aksiyon rpg'si MARVEL Future Revolution, App Store'da!
MARVEL Future Revolution, Marvel kahramanlarıyla süper kötülerin muazzam çatışmasına dahil eden açık dünya aksiyon rpg oyunu. Ön sipariş verenlere özel çizgi romanlardan ilham alan kostüm hediye!
MARVEL Future Revolution İndir iOS
Mobil oyunlarda daha önce hiç görülmemiş yüksek doğruluklu üç boyutlu üst seviye grafikler. Unreal Engine kullanılarak oluşturuluş üç boyutlu, gerçekçi grafik stili. Sinematik ara sahneler ve akıcı dövüşlerle tamamlar.
Devasa ve sürükleyici açık dünyayı keşfedin. Çeşitli MMO bölgelerinde diğer kahramanlarla çeşitli etkileşimlerin keyfini çıkarın. Orijinal, geniş Marvel evreninde diğerleriyle birlikte oynayın.
Bir Marvel süper kahramanı olarak destansı bir sefere çıkın. Sonsuz hikayeler ve görevlerle büyüleyici oyun deneyiminin tadını çıkarın. Omega Flight’ın Birincil Dünya’yı Yakınsama tehdidinden kurtarma görevine katılın.
Hiçbir Marvel IP oyununda görülmemiş, sonsuz yüksek kaliteli kostümler. Onlarca yıllık Marvel çizgi roman ve filmlerinin yanı sıra özel orijinal temalardan ilham alan farklı kostüm parçalarını birleştirip eşleştirin. Kendi benzersiz kostüm kombinlerinizle süper kahramanınızı şekillendirin.
Gerçek bir süper kahraman gibi hem yerde hem de havada gerçek zamanlı savaşın tadını çıkarın. Her oynanabilir Marvel kahramanının dövüş stiline uygun, mükemmel bir şekilde çoğaltılan yüzlerce beceri kombinasyonu.