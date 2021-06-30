Marvel'ın ilk açık dünya aksiyon rpg'si MARVEL Future Revolution, App Store'da!

Erkan Calp - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

MARVEL Future Revolution, Marvel kahramanlarıyla süper kötülerin muazzam çatışmasına dahil eden açık dünya aksiyon rpg oyunu. Ön sipariş verenlere özel çizgi romanlardan ilham alan kostüm hediye!

MARVEL Future Revolution İndir iOS

Mobil oyunlarda daha önce hiç görülmemiş yüksek doğruluklu üç boyutlu üst seviye grafikler. Unreal Engine kullanılarak oluşturuluş üç boyutlu, gerçekçi grafik stili. Sinematik ara sahneler ve akıcı dövüşlerle tamamlar.

Devasa ve sürükleyici açık dünyayı keşfedin. Çeşitli MMO bölgelerinde diğer kahramanlarla çeşitli etkileşimlerin keyfini çıkarın. Orijinal, geniş Marvel evreninde diğerleriyle birlikte oynayın.

Bir Marvel süper kahramanı olarak destansı bir sefere çıkın. Sonsuz hikayeler ve görevlerle büyüleyici oyun deneyiminin tadını çıkarın. Omega Flight’ın Birincil Dünya’yı Yakınsama tehdidinden kurtarma görevine katılın.

Hiçbir Marvel IP oyununda görülmemiş, sonsuz yüksek kaliteli kostümler. Onlarca yıllık Marvel çizgi roman ve filmlerinin yanı sıra özel orijinal temalardan ilham alan farklı kostüm parçalarını birleştirip eşleştirin. Kendi benzersiz kostüm kombinlerinizle süper kahramanınızı şekillendirin.

Gerçek bir süper kahraman gibi hem yerde hem de havada gerçek zamanlı savaşın tadını çıkarın. Her oynanabilir Marvel kahramanının dövüş stiline uygun, mükemmel bir şekilde çoğaltılan yüzlerce beceri kombinasyonu.