Star-Lord olun, muhafızlara liderlik edin, evreni kurtarın. Marvel's Guardians of the Galaxy, Steam'de!

Erkan Calp - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Marvel's Guardians of the Galaxy, Eidos Montreal tarafından geliştirilen Square Enix tarafından yayınlanan tek oyunculu üçüncü şahıs macera oyunu.

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Marvel’ın Galaksinin Koruyucuları’a yeni bir bakışla evrende çılgın bir yolculuğa çıkın. Bu üçüncü şahıs aksiyon-macera oyununda Star-Lord’sunuz ve cesur ama şüpheli liderliğiniz sayesinde sıra dışı kahramanlardan oluşan tuhaf bir ekibi size katılmaya ikna ettiniz. Birkaç aşağılık bir dizi felaket olayı başlattı ve sadece siz tahmin edilemez Muhafızları gezegenler arası tam bir çöküşle savaşacak kadar uzun süre bir arada tutabilirsiniz. Element ateşleyicileri, takımlı indirmeleri, düşürücü vuruşları kullanın, hiçbir şey sınırsız değil.

Bu orijinal Marvel’ın Galaksinin Koruyucuları hikayesinde hepsi galaksinin kaderi için mücadele içinde olan güçlü yeni varlıklar ve ikonik karakterlerle yollarınız kesişecek. Evrene neyden yapıldığınızı göstermenin zamanı geldi.