Marvel's Guardians of the Galaxy
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- Üretici Eidos
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Star-Lord olun, muhafızlara liderlik edin, evreni kurtarın. Marvel's Guardians of the Galaxy, Steam'de!
Marvel's Guardians of the Galaxy, Eidos Montreal tarafından geliştirilen Square Enix tarafından yayınlanan tek oyunculu üçüncü şahıs macera oyunu.
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Marvel’ın Galaksinin Koruyucuları’a yeni bir bakışla evrende çılgın bir yolculuğa çıkın. Bu üçüncü şahıs aksiyon-macera oyununda Star-Lord’sunuz ve cesur ama şüpheli liderliğiniz sayesinde sıra dışı kahramanlardan oluşan tuhaf bir ekibi size katılmaya ikna ettiniz. Birkaç aşağılık bir dizi felaket olayı başlattı ve sadece siz tahmin edilemez Muhafızları gezegenler arası tam bir çöküşle savaşacak kadar uzun süre bir arada tutabilirsiniz. Element ateşleyicileri, takımlı indirmeleri, düşürücü vuruşları kullanın, hiçbir şey sınırsız değil.
Bu orijinal Marvel’ın Galaksinin Koruyucuları hikayesinde hepsi galaksinin kaderi için mücadele içinde olan güçlü yeni varlıklar ve ikonik karakterlerle yollarınız kesişecek. Evrene neyden yapıldığınızı göstermenin zamanı geldi.
- Galaksinin Koruyucularına Liderlik Yapın - Star-Lord olarak oynuyorsunuz, cesur dövüş stilinizle hiçbir şey sınırsız değil. Muhafızlar yanınızda savaşırken vuruşlarınızı yapın ve rakiplerinizi kendinize özgü saldırılarla alt edin. Kararlarınızın sonuçları yolculuğunuz ilerledikçe değişecek.
- Yepyeni Hikaye - Yeni kurulan efsanevi uyumsuzlar grubunuz, evreni Galaksinin Koruyucularından kurtarmaya hazırlanıyor. İkonik ve orijinal Marvel karakterlerinin yaşadığı akıllara durgunluk veren dünyalara vahşi bir yolculukla sonuçlanan bir dizi felaket olayı başlattınız.
- Uyumsuzlardan Süper Kahramanlara - Ne yapacakları belli olmayan Muhafızları bir arada tutan tek şey sizsiniz, bu nedenle bu liderlikte en iyisi olmalısınız.
- Dijital indirme bonusları - Oyunun dijital versiyonunu satın alarak Star-Lord için Sosyal Lord Kıyafetinin kilidini açarsınız.
- 80’lerin müzikleri - Iron Maiden, KISS, New Kids On The Block, Rick Astley ve daha fazlası dahil gençlik yıllarının taş gibi klasiklerini dinleyin. Peter Quill’in en sevdiği rock grubu Star-Lord ve efsanevi albümleri Space Rider ile çıtayı yükseltin.