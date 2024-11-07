Marvel Şampiyonlar Turnuvası APK, süper kahramanların destansı savaşına dahil eden aksiyon dolu bir Android oyunu.

Erkan Calp - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Marvel Şampiyonlar Turnuvası APK, android telefonlarda ücretsiz oynayabileceğiniz popüler dövüş oyunudur. Kabam Games tarafından geliştirilen mobil dövüş oyunu Marvel Contest of Champions APK Android oyunda Örümcek Adam, Demir Adam, Wolverine ve daha fazlası mücadele için sizi bekliyor. Beğendiğiniz Marvel süper kahramanlarıyla süper kötüler ile en büyük kozmik hesaplaşmada destansı dövüş aksiyonuna hazırlanın!

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Kaptan Amerika, Demir Adam’a karşı! Hulk Wolverine’e karşı! Örümcek Adam Deadpool’a karşı! Marvel tarihinin en büyük savaşları sizin elinizde. Collector olarak bilinen evrenin yaşlısı sizi Thanos, Fatih Kang ve diğer kötülere karşı destansı boyutlarda bir savaşa çağırdı. En üst düzey ücretsiz dövüş oyunu Marvel Şampiyonlar Turnuvası’nı mobil cihazınızda deneyimleyin.

En güçlü ittifakı kurmak için arkadaşlarınız ve diğer oyuncularla takım kurun. İttifakınızla stratejinizi oluşturun, şampiyonlarını savaşta tutmalarına yardımcı olun. Özel ittifak ödülleri kazanmak için ittifak etkinliklerinde zirveye yükselin ve birlikte özel olarak tasarlanmış görev haritalarında ittifak görev serisine katılın. Güçlü kahraman ve kötü adam takımı kurun. Demir Adam, Hulk, Wolverine, Storm, Star-Lord, Gamora, Spider Man, Deadpool, Magneto, Winter Soldier gibi şampiyonları seçin. Kang ve Thanos’u yenmek ve nihayetinde Marvel Evreninin tamamen yok olmasını önlemek için gizemli, yeni, süper güçlü kozmik rakibin meydan okumasına karşılık vermek için görevlere başlayın. Birden fazla ustalık yoluyla süper takımınızı saldırı ve savunma noktasında geliştirebilirsiniz.

Marvel çizgi roman sayfalarından alınan takım üyeliği ve ilişkilere dayalı sinerji bonusları almak için kahramanlar ve kötü adamlardan oluşan takımlarınızı akıllıca toplayın, geliştirin ve yönetin. Bonuslar için Kara Panter ve Fırtına veya Cyclops ve Wolverine’i eşleştirin veya takım bonusu için galaksinin koruyucularından oluşan bir takım kurun. Karakteriniz ne kadar güçlü olursa istatistikleri, yetenekleri ve özel hareketleri o kadar iyi olur.

Klasik Marvel hikaye anlatımı tarzında heyecan verici bir hikayede yolculuk edin. Avengers Tower, Oscorp, The Kyln, Wakanda, Savage Land, Asgard, S.H.I.E.L.D. Helicarrier ve daha fazlası gibi Marvel evreninin ikonik yerlerinde çok sayıda kahraman ve kötü adamla savaşın. Değişen görev haritalarını keşfedin ve mobil platform için özel olarak geliştirilmiş kontrollerle aksiyon dolu dövüşe katılın.