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MARVEL SNAP APK

MARVEL SNAP APK

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  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 0
  • DOSYA BOYUTU 183.00 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Second Dinner Studios
  • İndir

Marvel Snap APK, süper kahramanlardan destenizi oluşturun. Diğer oyunculara karşı savaşın. Elinizi üçlendirin ve tüm kartlara sahip olmaya çalışın.

Kemal Tavus
Kemal Tavus -

2022’nin en iyi mobil oyunlarından biri olan Marvel Snap APK pek çok kişinin beklediği bir oyundu. Kart oyunları türüne farklı bir bakış açısı getiren Marvel Snap APK, bizlere bambaşka bir oyun tecrübesi sunuyor.

Marvel Snap APK diğer kart oyunlarından son derece farklı. Hantal kart oyunları eğer ilginizi çekmiyorsa bu oyuna kesinlikle bir şans vermelisiniz. Oyunlar genellikle 6 turdan oluşuyor ve bazı oyunlar sadece 2-3 dakika sürüyor. Çok hızlı bir oynanışa sahip olan Marvel Snap APK kart oyunu severlerin yeni favorisi.

Eğer Marvel süper kahramanlarına ilgiliniz varsa, kart oyunları türüne yabancı olsanız bile Marvel Snap APK’ye muhakkak bir göz atmalısınız. Oyunda yeni kartlar açmak ve farklı desteler oluşturmak son derece zevkli.

Kendi oyun stilinize uygun olarak dilediğiniz gibi yeni deste oluşturabilirsiniz. Desteleriniz arasında dilediğiniz gibi geçiş yapabilir, farklı stratejiler deneyerek oyun deneyiminizi çeşitlendirebilirsiniz.

Her Cihazda Oynanabilen En İyi Kart Oyunları
OYUN

Her Cihazda Oynanabilen En İyi Kart Oyunları

Kart oyunları gittikçe daha da popülerleşiyor. Pek çok büyük firma ilginç mekaniklere sahip kart oyunları çıkarıyorlar.

MARVEL SNAP APK İndir

Marvel Snap APK’yi hemen indirin ve telefonunuzda dilediğiniz kadar oynayın. Günlük görevlerinizi tamamlayın ve elde ettiğiniz ödüller ile daha fazla kart kazanmaya çalışın. Kartlarınızı yükseltin ve onların çok daha iyi gözükmesini sağlayın.

Second Dinner Studios’un geliştiridiği ve Nuverse’ın yayınladığı bu oyun tasarım ve arayüz olarak son derece başarılı bir yapım. Kart oyunlarına ve Marvel evrenine ilgisi olan herkese şiddetle öneriyoruz.

Marvel Snap İnceleme: Hızlı ve Bağımlılık Yapıcı
OYUN

Marvel Snap İnceleme: Hızlı ve Bağımlılık Yapıcı

Marvel Snap, 2022’nin en vurucu oyunlarından biri oldu. Özellikle de mobil platformlarda parlayan Marvel Snap; Android, iOS ve PC’de (Erken erişim) oynanabilir durumda.

ARTILAR

Çok hızlı oyun yapısı

Neredeyse tüm Marvel kahramanları bulunuyor

Oyun mekanikleri son derece iyi

Öğrenmesi ve uzlaşması keyifli

Uzun süreli oynanış

Hem mücadeleci hem de rahat oynanışa uygun olması

Seslendirmeler harika

Efektler müthiş

Hem az vakti hem bol vakti olanlar için ideal

Oyunun başlangıcında gelişmek çok keyifli

EKSİLER

Bazen görsel hatalar olabiliyor

Oyunda belli bir noktaya geldikten sonra yeni kart açmak çok zor

Pay to win öğeleri bulunuyor