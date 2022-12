Marvel Snap İnceleme: Hızlı ve Bağımlılık Yapıcı

Marvel Snap, 2022’nin en vurucu oyunlarından biri oldu. Özellikle de mobil platformlarda parlayan Marvel Snap; Android, iOS ve PC’de (Erken erişim) oynanabilir durumda. Beta testlerinin ardından 18 Ekim 2022 tarihinde piyasaya ücretsiz bir şekilde sunuldu ve geniş kitleler tarafından olumlu yorumlar aldı.

Marvel Snap, Second Dinner Studios tarafından geliştirildi ve Nuverse tarafından yayınlandı. Yayıncı ve yapımcı firmalara baktığımızda nispeten ufak diyebileceğimiz şirketler. Görünen o ki bu iki firma Marvel Snap ile beraber yükselişe geçecek gibi.

Marvel Snap yeni çıkmış bir oyun olmasına rağmen şimdiden gelmiş geçmiş en iyi kart oyunlarından biri olarak gösteriliyor. Peki Marvel Snap’i bu kadar iyi yapan nedir? Sizler için Marvel Snap’i detaylı bir şekilde inceledik.

Görsellik

Bir kart oyunundan ne kadar görsellik, ne kadar grafik kalitesi beklenir bilmiyoruz ancak Marvel Snap çok iyi gözüken bir oyun. Kartların tasarımından animasyonlara, efektlerden arayüzlere kadar her şey çok iyi gözüküyor. Belli ki sanatsal ve görsel anlamda epey çalışılmış. Oyunu onlarca saat oynasanız bile animasyonlar ve görseller sizi sürekli eğlendirmeyi beceriyor.

Seslendirmeler

Marvel Snap’in en vurucu özelliğinden biri hiç şüphesiz her kartın (kahramanın) kendine has sesleri ile oyunda yer alması. Her kart oynadığınızda (ve bazen sonrasında) karakter kendine özel bir ses ile oyuna dahil oluyor. Karakterlere çok uygun sesler seçilmiş. Tıpkı animasyonlarda olduğu gibi seslerde sizi neredeyse hiç sıkmıyor. Kartları yükseltirken çıkan sesler, menüde dolaşırken sayfalar arasında gezinirken çıkan ufak sesler bile size kaliteli bir oyun oynadığınızı hissettiriyor.

Oynanış

Şüphesiz ki bir kart oyunundaki en önemli şey oynanıştır. Marvel Snap bu konuda çağ kapatıp çağ açmış diyebiliriz. Piyasada bulabileceğiniz en hızlı ve en dinamik kart oyunu olan Marvel Snap istisnai durumlar hariç genelde sadece 6 rounddan oluşan bir oyun. 1v1 şeklinde, düello usulü oynanan bu oyunda amacımız ortada bulunan 3 farklı bölgede en yüksek puana ulaşmak.

Ortada çıkan 3 farklı bölgenin her birinin kendine göre özellikleri var. Örneğin oynadığınız kartı kopyalayıp başka bir bölgeye de aynı kartı oynamak, tüm kartlara +5 puan vermek ya da tüm kartlardan -3 puan kırmak, 4. rounddan sonra tüm kartları sağa kaydır gibi gibi… Toplam 50’den fazla bu tarz bölge bulunmakta. 2’den fazla bölge kazanan oyuncu oyunu kazanır. 1-1 olması durumunda ise bölgelerdeki toplam puanı fazla oyuncu kazanır. Çok nadir bir ihtimalle iki oyuncunun toplam puanı da eşitse oyun berabere biter.

Oyunda kazancınızı ve kaybınızı artıracak oldukça güzel bir mekanik bulunmakta. Oyuna da ismini veren bu mekaniğin adı “Snap”. Evet tıpkı Thanos’un yaptığı gibi bir parmak şıklatması. Eğer bir oyunda hiç Snap kullanılmazsa oyunda 1 puan alırsınız. oyunculardan biri Snap’e basarsa bir sonraki tur puan 2 katına çıkar. 2 oyuncu birden Snap’e basarsa 4 olur. Final turundan sonra ise maksimum sayı olan 8’e ulaşılır. 8’den daha fazla puan almak mümkün değil.

Marvel Snap’de bir de geri çekilme özelliği bulunuyor. Bu özellik diğer çevrimiçi oyunlardaki gibi oyunu kapatmak ya da oyundan çıkmak gibi değil, daha çok pes etmek gibi. Doğru yerde kullanıldığı zaman fazladan puan kaybetmenizin önüne geçen bir sistem.

Oyunda bulunan Snap, geri çekilme ve 3 farklı bölge bulunması gibi özelliklerinden dolayı oldukça eğlenceli ve farklı bir tecrübe sunuyor. Pek çok oyun 6. rounda ulaşmadan bile bitebiliyor. Bazı maçlarda ise oldukça dikkatli hesaplamalar yapmanız ve size ayrılan sürenin her saniyesini kullanmanız gerekiyor.

Marvel Snap’deki güzel düşünülmüş mekaniklerin yanı sıra bir de kartların kendine has özellikleri bulunmakta. 200’den fazla kartın bulunduğu bu oyunda destelerimiz 12 karttan oluşuyor. Oldukça çeşitli desteler hazırlayabileceğimiz bu oyunda tek bir deste ile oynamak pek önerilmiyor. Elinizdeki kartlara ve oynanış tarzınıza göre çeşit çeşit desteler üretebilirsiniz. Bu destelerden her birini oynayın ve sizin için en iyisi hangisi karar verin. Kartların kendine has özellikleri ise şu şekilde:

Ongoing

On Reveal

Move

Destroy

No Ability

Ongoing: Bu kartların özellikleri, oyun alanında var oldukça devam eden, sürekli özelliklerdir.

On Reveal: Kart oynandığı anda açığa çıkan özelliklerdir.

Move: Hareket ettirilmeye bağlı olarak kazanılan özelliklerdir. Kartın kendisinin hareket ettirilmesiyle ya da bulunduğu bölgeye hareket eden bir kart ile tetiklenebilecek bir özelliktir. Bazı hareket ettirilemeyen kartlar da bu kategoriye dahildir.

Destroy: Adından da anlaşılacağı üzere diğer kartları yok eden, yiyen kartlardır.

No Ability: Hiçbir özelliği bulunmayan kartlardır. Bu kartlar sizi yanıltmasın. Özelliksiz kartları güçlendiren, beraber kullanıldığında çok iyi sinerji yakalayan kartlar ve bölgeler vardır.

Marvel Snap Pay to Win mi?

Marvel Snap’de 1 kuruş bile para harcamadan oldukça iyi kartlara ve derecelere ulaşmanız mümkün. Oyunun mekaniğini eğer iyi kavrarsanız, oyunun başında yapacağınız destelerle bile çok iyi yerlere gelmeniz mümkün. Elbette oyuna para yatırdığınız zaman pek çok iyi karta ulaşacabileceksiniz ancak oyundaki her kartın, her destenin, her taktiğin bir karşı taktiği de bulunmakta. Dolayısıyla Marvel Snap, oyunu ücretsiz bir şekilde oynayanları koruyan bir yapıda. Bu nedenle oyuna Pay to Win demek pek doğru olmaz. Para harcamadan keyifle oynamanıza oynamanıza imkan veren bir oyun diyebiliriz.

Marvel Snap’in Göze Çarpan Eksi Özellikleri

Oyunun PC versiyonu erken erişim olarak çıkış yaptı ve neredeyse oyun mobildeki versiyonunun aynısı. Dikey bir oynama ekranı ile gelen Marvel Snap, 16:9 formatına bile çevrilmemiş. Umuyoruz ki tam sürümde bu durum çözülür.

ile gelen Marvel Snap, formatına bile çevrilmemiş. Umuyoruz ki tam sürümde bu durum çözülür. Oyunda Türkçe dil desteği ve yerel fiyatlandırma politikası uygulanmıyor. Dil konusunda oyuncuların pek sıkıntı çekeceğini düşünmüyoruz ancak oyunda satın alabileceğiniz goldlar astronomik fiyatlara satılıyor. 300 gold satın almak istediğinizde ödediğiniz ücret 109.99₺ . 300 gold ile yapabileceğiniz şey ise neredeyse bir hiç. Sahip olduğunuz kartların alternatif versiyonlarını satın almak bile ortalama 700 gold . Kısacası oyuna para harcamayı düşünüyorsanız büyük meblağları gözden çıkarmalısınız.

. 300 gold ile yapabileceğiniz şey ise neredeyse bir hiç. Sahip olduğunuz kartların alternatif versiyonlarını satın almak bile ortalama . Kısacası oyuna para harcamayı düşünüyorsanız büyük meblağları gözden çıkarmalısınız. Bazen bazı animasyonların gerçekleşmesi çok uzun sürüyor. Örneğin bir kartı yok ettiğinizde o kart yok olduktan sonra çıkması gereken animasyonlar çok geç çıkıyor, bir sonraki round hemen başlamayıp 4-5 saniye bekletebiliyor.

Marvel Snap incelememiz burada sonlanıyor. Umuyoruz ki yeni başlayacak olan oyuncular için faydalı olmuştur. Siz Marvel Snap’i beğendiniz mi? Marvel Snap’i oynamayı düşünüyor musunuz? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.