Mecha BREAK ile hayalinizdeki mechayı yaratın ve diğer oyuncularla savaşa girin!

Kemal Tavus - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Amazing Seasun tarafından geliştirilen ve yayımlanan Mecha BREAK çok oyunculu bir mecha oyunudur. Farklı mechalar arasından seçim yaparak özelleştirebildiğiniz bu robotlar ile tehlikeli arazi koşullarında devasa savaş makinelerine karşı mücadele edebiliyorsunuz. Mecha BREAK hızlı tempolu savaşlar, stratejik taktikler ve benzersiz oyun stilleri sunuyor. Bol aksiyonlu ve hızlı bir oyun arayanlar bu yapıma muhakkak bir göz atsın.

Her bir mecha, benzersiz oyun tarzları ve yetenekleri ile donatılmıştır. Bu da oyunu daha dinamik ve oynanası kılar. Hava ve kara savaşlarında, yakın ve uzak mesafeli karşılaşmalar için stratejik taktikler uygulanabilir; yıkıcı ateş gücü, hassas ışınlar ve savaş alanına füzeler yağdırma gibi özellikleri peşi sıra kullanarak rakibinize üstünlük sağlayabilirsiniz.

Bu oyunun en dikkat çeken özelliklerinden biri de oyuncuların mechalarını en ince ayrıntısına kadar özelleştirebilmesidir. Boya işlerinden, zırh, iç iskelet ve silahlar için farklı renk seçeneklerine kadar her detay kişiselleştirilebilir. Renkler, aşınma seviyeleri, parlaklık ve metalik bitişler gibi çeşitli seçeneklerle mechanız tamamen benzersiz hale getirilebilir. Desenler ve çıkartmalar ile kişiselleştirme daha da ileri seviyeye taşınabilir.

Mecha BREAK ayrıca, 60 oyuncuya kadar çıkabilen Battle Royale modunda yoğun savaş deneyimi sunar. Oyuncular düşman mechalarıyla yüzleşirken pusu ve saldırılardan kaçınmalı, rakipleri alt etmeli ve zaferin tadını çıkarmalıdır.

Mecha BREAK İndir

Hemen Mecha BREAK indirin. Hız, güç ve stratejiyi birleştirip eşsiz robot savaşlarına katılın!

Mecha BREAK Sistem Gereksinimleri

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