Meetsgrm
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 44.00 MB
- Üretici Meetsgram
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Meetsgrm APK ile Android telefonunuzda yeni arkadaşlar edinebileceksiniz. Üstelik tamamen ücretsiz.
Corona Virüsünün ortaya çıkması ile birlikte hem dünya da hem de ülkemizde her şey değişti desek yeridir. Pandemi süreç hayatı o kadar olumsuz etkiledi ki asosyalliğin arttığı gibi internet ortamında yer alan videoların izlenme süreleri ve oyunların da oynanma süreleri aşırı bir noktaya ulaştı. Oyunların gelirleri de bu süreç içerisinde artarken, arkadaşlık uygulamaları da yükselişe geçti.
Pandemi süreci ile birlikte hem ülkemiz de hem de dünya da insanlar evlere kapandı. Bu süreç içerisinde de insanlar arkadaşlarıyla ve akrabalarıyla uzaktan görüşme yapabildiler. Yüz yüze görüşmemenin getirdiği asosyallik günümüzde baş belası haline geldi. Hem Android hem de iOS platformunda ücretsiz olarak yayınlanan Meetsgrm APK bu konuda kullanıcıların imdadına yetişiyor. Meetsgrm mobil platformda milyonlarca kullanıcıya sahip bir arkadaşlık uygulaması olarak karşımıza çıkıyor.
Meetsgrm APK Özellikleri
- Ücretsiz kullanım,
- Bayanlar için VIP üyelik ücretsiz,
- Dil desteği,
- Basit kullanım,
- Milyonlarca kullanıcı
Mobil platformda eşleştirme yöntemi ile çalışan uygulama çekingen kullanıcılar için reddedilme korkusunu ortadan kaldırıyor. Kullanıcılar uygulama içerisinde bir kişinin profilini beğeniyor ve o kişi de bu beğeniye karşılık verdiği takdir de iletişimin önü açılmış görünüyor. Tamamen güvenli bir ortam sunan uygulama sesli, görüntülü ve yazışmalı sohbetlere imkan tanıyor.
Keyifli sohbetlere de ev sahipliği yapan uygulama günümüzde hem ülkemizde hem de dünyanın dört bir yanından milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Ücretsiz yapısı ile beğenileri toplamaya devam eden uygulama, sıradan bir arkadaşlık uygulamasının da ötesini kapsıyor. Kullanıcılar diledikleri zaman arkadaşları ile iletişime geçebilir, mesajlardan anında bildirimler sayesinde haberdar olabilirler.
Meetsgrm APK İndir
Mobil platform kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulan Meetsgrm APK, henüz istenen seviyeye ulaşamasa da Google Play ve App Store üzerinden indirilmeye devam ediliyor.
Meetsgrm
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 32.70 MB
- Üretici Meetsgram
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Meetsgrm ile iOS cihazınızda ücretsiz bir şekilde yeni arkadaşlar edinebileceksiniz.
Pandemi süreci ile birlikte insanlar evlere kapandı. İnternet kullanımının arttığı bu süreçte, yayıncıların videoları daha fazla izlenirken oyun dünyası da bu durumdan epey nasibini aldı. Özellikle mobil oyun sektörü adeta para kesti. Pandemi süreci ile birlikte asosyallikte baş gösterdi. Evlere kapanan insanlar video ve oyunlara yönelince eskisi gibi sohbet edemez, arkadaşları ile vakit geçiremez oldular. Şu sıralar trend uygulamalar arasında yer alan Meetsgrm kullanıcıların bu konuda imdadına yetişiyor.
Mobil platformda arkadaş bulma uygulaması olarak yayınlanan Meetsgrm, ücretsiz olarak kullanıcılara dünyanın dört bir yanından arkadaş edinme fırsatı sunuyor. Kullanıcılara arkadaş köprüsü kurmak için güvenli bir ortam sunan uygulamada kullanıcılar eşleştirme yöntemi ile birbirlerine ulaşabilecekler. Çekingen kullanıcıları da unutmayan uygulama bu eşleşme sistemi ile reddedilme olayını ortadan kaldırıyor. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan Meetsgrm beraberinde pek çok özelliği de deneyimleme fırsatı sunuyor.
Meetsgrm Özellikleri
- Ücretsiz,
- Dil desteği,
- Profile bakanları görebilme,
- Sesli, görüntülü ve yazışmalı sohbet ortamı,
- Sohbet ve güvenilir bir ortam,
Bayan kullanıcılara ücretsiz VIP üyelik sunan uygulama, kullanıcılara geniş bir çevre oluşturma şansı sunuyor. Kullanıcılar beğendikleri kullanıcı ile eşleştikleri vakitte iletişime geçme fırsatı elde ediyorlar. Bu sayede reddedilme algısını ortadan kaldıran Meetsgrm ücretsiz APK milyonları bir araya getirmeye devam ediyor.
Pandemi süreci ile birlikte doğan asosyalliği ortadan kaldıran yapım, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcıları bir araya getirerek sesli, görüntülü ve yazışmalı olarak sohbet edebilme fırsatı veriyor. Tamamen ücretsiz kullanımı sayesinde kitlesini her geçen gün artırmaya devam eden yapım, ülkemizde de epey geniş bir kullanıcı kitlesine ev sahipliği yapıyor.
Meetsgrm İndir
Uygulama hem Google Play hem de App Store üzerinde ücretsiz olarak yer alıyor. Ayrıca uygulamanın düzenli olarak güncellemeler aldığını da unutmadan belirtelim.