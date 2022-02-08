Meetsgrm APK ile Android telefonunuzda yeni arkadaşlar edinebileceksiniz. Üstelik tamamen ücretsiz.

Doğukan Çağlakpınar - 12 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Corona Virüsünün ortaya çıkması ile birlikte hem dünya da hem de ülkemizde her şey değişti desek yeridir. Pandemi süreç hayatı o kadar olumsuz etkiledi ki asosyalliğin arttığı gibi internet ortamında yer alan videoların izlenme süreleri ve oyunların da oynanma süreleri aşırı bir noktaya ulaştı. Oyunların gelirleri de bu süreç içerisinde artarken, arkadaşlık uygulamaları da yükselişe geçti.

Pandemi süreci ile birlikte hem ülkemiz de hem de dünya da insanlar evlere kapandı. Bu süreç içerisinde de insanlar arkadaşlarıyla ve akrabalarıyla uzaktan görüşme yapabildiler. Yüz yüze görüşmemenin getirdiği asosyallik günümüzde baş belası haline geldi. Hem Android hem de iOS platformunda ücretsiz olarak yayınlanan Meetsgrm APK bu konuda kullanıcıların imdadına yetişiyor. Meetsgrm mobil platformda milyonlarca kullanıcıya sahip bir arkadaşlık uygulaması olarak karşımıza çıkıyor.

Meetsgrm APK Özellikleri

Ücretsiz kullanım,

Bayanlar için VIP üyelik ücretsiz,

Dil desteği,

Basit kullanım,

Milyonlarca kullanıcı

Mobil platformda eşleştirme yöntemi ile çalışan uygulama çekingen kullanıcılar için reddedilme korkusunu ortadan kaldırıyor. Kullanıcılar uygulama içerisinde bir kişinin profilini beğeniyor ve o kişi de bu beğeniye karşılık verdiği takdir de iletişimin önü açılmış görünüyor. Tamamen güvenli bir ortam sunan uygulama sesli, görüntülü ve yazışmalı sohbetlere imkan tanıyor.

Keyifli sohbetlere de ev sahipliği yapan uygulama günümüzde hem ülkemizde hem de dünyanın dört bir yanından milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Ücretsiz yapısı ile beğenileri toplamaya devam eden uygulama, sıradan bir arkadaşlık uygulamasının da ötesini kapsıyor. Kullanıcılar diledikleri zaman arkadaşları ile iletişime geçebilir, mesajlardan anında bildirimler sayesinde haberdar olabilirler.

Meetsgrm APK İndir

Mobil platform kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulan Meetsgrm APK, henüz istenen seviyeye ulaşamasa da Google Play ve App Store üzerinden indirilmeye devam ediliyor.