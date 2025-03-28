Messenger Kids APK

Facebook Messenger Kids, çocuklara özel ücretsiz, güvenli ve eğlenceli bir mesajlaşma uygulamasıdır.

Erkan Calp - 55 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Messenger Kids, Facebook’un çocuklara özel hazırladığı ücretsiz mesajlaşma uygulamasıdır. iPhone ve iPad ile uyumlu olan, ücretsiz indirebileceğiniz, reklamsız ve uygulama içi satın alma sunmayan güvenli mesajlaşma uygulamasında çocuğunuzun kimlerle mesajlaşacağına siz karar verebiliyorsunuz.

Mesajlar, gizlenemediğinden ve kaybolmadığından çocuğunuzun mesajlarını dilediğiniz zaman kontrol etme şansınız var.

Facebook’un mesajlaşmak için ayrı olarak kullanıma sunduğu uygulaması Facebook Messenger’ın çocuklara uygun hale getirilmiş sürümünde güvenlik ve kullanım kolaylığı ön planda. Çocuğunuzun uygulamayı kullanması için öncelikle Messenger Kids hesabı oluşturmanız gerekiyor.

Sonrasında çocuğunuzun kişi listesini belirliyorsunuz. Daha doğrusu çocuğunuzun eklediği kişiler arasından uygun gördüklerinizi onaylıyorsunuz. Kişi listesi sizin kontrolünüzde; dilediğiniz zaman bu listeden kişi çıkarabiliyorsunuz.

Messenger Kids İndir

Uygulamanın güzel yanı; çocuğunuz rahatsız edici bir mesajla karşılaştığında bildirim yapabiliyor. Olası bir şikayet durumunda tarafınıza bildirim gidiyor. Bu sayede olabilecek olan kötü durumlara karşı önleminizi alabilir ve her şeyden kolaylıkla haberdar olabilirsiniz.

Çocuklara uygun çıkartmalar, GIF’ler, çerçeveler ve emoji’lerin yanı sıra görüntülü görüşmeleri eğlenceli hale getiren interaktif maskeler sunan Facebook Messenger Kids, Türkçe dil desteğiyle geliyor.

Eğer siz de çocuğunuzun daha güvenli bir iletişim kurmasını istiyorsanız, Messengers Kids indirin ve tüm güvenlik önlemlerini alın!