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Messenger Kids APK

Messenger Kids APK

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  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 133
  • DOSYA BOYUTU 49 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Facebook, Inc.
  • İndir

Messenger Kids APK, çocuklar için güvenli mesajlaşma ve görüntülü arama, konuşma uygulamasıdır.

Erkan Calp
Erkan Calp -

Messenger Kids APK, Facebook’un çocuklar için çıkardığı güvenli mesajlaşma, görüntülü arama - konuşma uygulamasıdır. Tamamen ücretsiz ve reklamsız bir şekilde kullanıcılara sunulan Messenger Kids, kullanıcı dostu arayüzüyle de ön plana çıkmaktadır.

Android telefon ve tabletlerde WiFi bağlantısıyla çalışan, telefon numarası gerektirmeyen uygulama ile çocuğunuzun Facebook Messenger kullanımı tamamen sizin kontrolünüzde. Çocuğunuzun sanal ortamda kimlerle konuştuğunu bilin!

Çocuklara özel Facebook Messenger uygulamasında anlık mesajlaşma, birebir veya grup görüntülü arama, video oluşturma ve fotoğraf düzenleme dahil her şey çocukların ilgisini çekecek renkli arayüz üzerinden sunuluyor.

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Çocuğunuz için Facebook hesabı oluşturmanız gerekmiyor. Ebeveynleri olarak kendi Facebook hesabınız üzerinden çocuğunuzun hesaplarını ayarlayabiliyorsunuz.

Çocuğunuzun kişi listesinin kontrolü sizde ancak uygulama içerisinde de kişi engelleme, bildirme seçenekleri mevcut. Uygulama üzerinden gönderilen mesajların kaybolmadığını, gizlenemediğini de belirteyim.

Siz de Messenger Kids APK indirin ve çocuğunuzun internet üzerindeki konuşmalarını güvenli hale getirin!