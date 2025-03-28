Messenger Kids APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 133
- DOSYA BOYUTU 49 MB
- Üretici Facebook, Inc.
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Messenger Kids APK, çocuklar için güvenli mesajlaşma ve görüntülü arama, konuşma uygulamasıdır.
Messenger Kids APK, Facebook’un çocuklar için çıkardığı güvenli mesajlaşma, görüntülü arama - konuşma uygulamasıdır. Tamamen ücretsiz ve reklamsız bir şekilde kullanıcılara sunulan Messenger Kids, kullanıcı dostu arayüzüyle de ön plana çıkmaktadır.
Android telefon ve tabletlerde WiFi bağlantısıyla çalışan, telefon numarası gerektirmeyen uygulama ile çocuğunuzun Facebook Messenger kullanımı tamamen sizin kontrolünüzde. Çocuğunuzun sanal ortamda kimlerle konuştuğunu bilin!
Çocuklara özel Facebook Messenger uygulamasında anlık mesajlaşma, birebir veya grup görüntülü arama, video oluşturma ve fotoğraf düzenleme dahil her şey çocukların ilgisini çekecek renkli arayüz üzerinden sunuluyor.
Messenger Kids APK İndir
Çocuğunuz için Facebook hesabı oluşturmanız gerekmiyor. Ebeveynleri olarak kendi Facebook hesabınız üzerinden çocuğunuzun hesaplarını ayarlayabiliyorsunuz.
Çocuğunuzun kişi listesinin kontrolü sizde ancak uygulama içerisinde de kişi engelleme, bildirme seçenekleri mevcut. Uygulama üzerinden gönderilen mesajların kaybolmadığını, gizlenemediğini de belirteyim.
Siz de Messenger Kids APK indirin ve çocuğunuzun internet üzerindeki konuşmalarını güvenli hale getirin!
Messenger Kids
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 88
- DOSYA BOYUTU 158 MB
- Üretici Facebook, Inc.
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Facebook Messenger Kids, çocuklara özel ücretsiz, güvenli ve eğlenceli bir mesajlaşma uygulamasıdır.
Messenger Kids, Facebook’un çocuklara özel hazırladığı ücretsiz mesajlaşma uygulamasıdır. iPhone ve iPad ile uyumlu olan, ücretsiz indirebileceğiniz, reklamsız ve uygulama içi satın alma sunmayan güvenli mesajlaşma uygulamasında çocuğunuzun kimlerle mesajlaşacağına siz karar verebiliyorsunuz.
Mesajlar, gizlenemediğinden ve kaybolmadığından çocuğunuzun mesajlarını dilediğiniz zaman kontrol etme şansınız var.
Facebook’un mesajlaşmak için ayrı olarak kullanıma sunduğu uygulaması Facebook Messenger’ın çocuklara uygun hale getirilmiş sürümünde güvenlik ve kullanım kolaylığı ön planda. Çocuğunuzun uygulamayı kullanması için öncelikle Messenger Kids hesabı oluşturmanız gerekiyor.
Sonrasında çocuğunuzun kişi listesini belirliyorsunuz. Daha doğrusu çocuğunuzun eklediği kişiler arasından uygun gördüklerinizi onaylıyorsunuz. Kişi listesi sizin kontrolünüzde; dilediğiniz zaman bu listeden kişi çıkarabiliyorsunuz.
Messenger Kids İndir
Uygulamanın güzel yanı; çocuğunuz rahatsız edici bir mesajla karşılaştığında bildirim yapabiliyor. Olası bir şikayet durumunda tarafınıza bildirim gidiyor. Bu sayede olabilecek olan kötü durumlara karşı önleminizi alabilir ve her şeyden kolaylıkla haberdar olabilirsiniz.
Çocuklara uygun çıkartmalar, GIF’ler, çerçeveler ve emoji’lerin yanı sıra görüntülü görüşmeleri eğlenceli hale getiren interaktif maskeler sunan Facebook Messenger Kids, Türkçe dil desteğiyle geliyor.
Eğer siz de çocuğunuzun daha güvenli bir iletişim kurmasını istiyorsanız, Messengers Kids indirin ve tüm güvenlik önlemlerini alın!