Funcom imzalı oyunlar arasına katılmaya hazırlanan Metal: Hellsinger çıkış yapmaya hazırlanıyor.

Doğukan Çağlakpınar - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

2022 yılına girmemiz ile birlikte oyun dünyasındaki hareketlilikte artmaya başladı. The Outsiders tarafından geliştirilen ve ünlü yayıncı Funcom tarafından yayınlanacak olan Metal: Hellsinger Steam üzerinde sergileniyor. Tek oyunculu bir aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkacak olan yapım, fantastik bir oynanışa ev sahipliği yapacak. Yaz ve kış döngüleri ile oyunculara sürükleyici bir aksiyon dünyası sunacak olan yapım içerisinde fantastik yaratıklar ve canlılarda olacak.

Sekiz farklı cehennemin olacağı oyunda, iblis ve şeytanlar ile savaşacak, birbirinden farklı silah modelleri ile bu iblislere karşı savaşacaklar. Şeytan ordularına karşı ölümüne savaşacak olan oyuncular, çeşitli ölümcül silahlar ile bu şeytanları etkisiz hale getirmeye çalışacaklar. Epik bir hikaye ile lansmana çıkacak olan Metal: Hellsinger, mücadele modu ile de farklı bir deneyim sunacak. Arkadaşlarınıza karşı mücadele de edeceğiniz oyunda, ses efektleri de muhteşem seviyede karşınıza çıkacak.

Metal: Hellsinger Özellikleri

Geniş cephanelik,

Birbirinden farklı ölümcül silahlar,

Fantastik ses efektleri,

Kaliteli müzikler,

Yaz ve kış temalı döngüler,

11 farklı dil seçeneği,

Tek oyunculu oynanış,

İlerlemeye dayalı,

Windows platformu için duyurulan ve Steam üzerinde sergilenen Metal: Hellsinger, 15 Eylül 2022'de lansmana çıkacak. Steam üzerinde bilgisayar platformu oyuncuları için ücretsiz bir demoya da sahip olan yapıma, bu demo ile oyunculara sınırlı bir içeriği deneyimleme fırsatı veriyor. Ritim FPS oyunu olarak ifade edilen Metal: Hellsinger, bünyesinde şeytan ve iblislerle dolu çeşitli yaratıklara da ev sahipliği yapacak.

Oyun içerisinde 11 farklı dil seçeneği yer alacak. Ancak bu dil seçenekleri arasında ne yazık ki Türkçe bulunmayacak. Sürükleyici bir tek oyunculu moda ev sahipliği yapacak olan aksiyon oyunu, alışılagelmişin dışına çıkacak içeriklerden oluşacak. Oyuncular hem yaz hem de kış temalı birbirinden farklı alanlarda hayatta kalabilmek için savaşacaklar. Çeşitli ölümcül silahlarında olacağı oyunda, aksiyon bir an olsun eksik olmayacak.

Metal: Hellsinger İndir

Ünlü yayıncı Funcom tarafından Staem üzerinde yayınlanacak olan Metal: Hellsinger nasıl bir fiyat etiketine sahip olacak henüz bilinmiyor. 15 Eylül 2022'de lansmana çıkacak olan aksiyon oyunu, milyonlarca kopya satmayı hedefliyor olacak.

Metal: Hellsinger Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel® Core™ i5-3450 / AMD equivalent

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 1050 / AMD Radeon™ RX 550

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 12 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: 30 FPS in 1080

Metal: Hellsinger Önerilen Sistem Gereksinimleri