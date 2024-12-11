METEL HORROR ESCAPE APK, zorlu bulmacaları içerisinde barındıran bir Android korku oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android korku oyunları arasında yer alan METEL HORROR ESCAPE APK, evden kaçış yolunu bulmaya çalıştığınız zorlu bir deneyim sunmaktadır. Korku unsurlarının yanı sıra bulmaca tarafı daha ağır basmaktadır. Bu nedenle oyuncular, oyun boyunca zorlu bulmacalar çözecek ve çıkış yolunu arayacaklar.

Birinci şahıs 3D grafiklerle oyunculara sunulan METEL HORROR ESCAPE, basit bir grafik yapısına sahip olsa da atmosfer açısından tatmin edicidir.

Çıkış yolunu bulmaya çalışırken dikkatli olmalısınız. Evde bulunan yaratıklar sizin kaçtığınızı öğrenirse sonuçlarına katlanırsınız. Kaçma girişimlerinizi sessiz yapın, bulmacaları çözün ve tüm bunları yaparken oyundaki her kahramanın hikayesini öğrenin.

METEL HORROR ESCAPE APK İndir

Grafik, atmosfer ve bulmacaların yanı sıra oyundaki karakterlerin seslendirmesi de mevcuttur. İngilizce seslendirmeye sahip olan kahramanlar, oyuna daha gerçekçi bir yapı sunmaktadır.

Eğer siz de korku oyunlarını seviyorsanız, METEL HORROR ESCAPE APK indirin ve Android cihazlarınızda hem korkun hem de tutsak olduğunuz evden kaçmaya çalışın!

METEL HORROR ESCAPE Oyunu Özellikleri