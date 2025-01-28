Zepp Life APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 6,238
- DOSYA BOYUTU 228 MB
- Üretici Anhui Huami Information Technology Co.,Ltd.
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Zepp Life APK, Xiaomi akıllı saat ve akıllı bileklik kullanıcıları için sağlık ve fitness uygulamasıdır.
Zepp Life APK, Xiaomi akıllı saat ve akıllı bileklik kullanıcıları için sağlık ve fitness uygulamasıdır. Gün içinde ne kadar aktif olduğunuzdan ne kadar verimli uyku geçirdiğinize sağlık verilerinizi grafiksel olarak göstermenin yanı sıra hatırlatıcılarla hiçbir şey kaçırmamanızı sağlıyor. Mi Fit APK ile kullanıcılar, hem sağlıklı hem de zinde kalmak için spor yapmaya teşvik edilecekler.
Mi Band, Amazfit Bip, Mi Body Composition Scale, Mi Scale, Amazfit Pace, Amazfit Smart Chip gibi Xiaomi marka akıllı saat ve bileklerin tümüyle uyumlu sağlık takip uygulaması olarak karşımıza çıkan Zepp Life, tüm Android telefonlarla uyumlu ve ücretsiz indirip Bluetooth aracılığıyla cihazınızı tanıtarak kullanmaya başlayabiliyorsunuz.
Xiaomi’nin sağlık uygulaması ile iç ve dış mekanda gerçekleştirdiğiniz antrenmanların kaydını tutabiliyorsunuz. Yürüyüş, koşu, bisiklet gibi antrenmanlar sonrasında kalp atış hızınızdan yaktığınız kaloriye detaylı bir rapor alıyorsunuz. Sadece antrenmanlarda değil, uyuduğunuz vakit de uygulama kaydınızı tutuyor. Daha da güzeli; kaliteli uyku için önerilerde bulunuyor.
Zepp Life APK İndir
Durum, aktiviteler ve profil olmak üzere üç bölümden oluşan son derece sade arayüzle bizleri karşılayan Xiaomi uygulaması, uzun süre hareketsiz kaldığınız vakit kalkıp kısa bir yürüyüş yapmanız veya su molası vermeniz yönünde uyarıda bulunuyor.
Siz de şık tasarımı ve barındırdığı kapsamlı özelliklerle ön plana çıkan Zepp Life APK'yı indirerek, antrenmanlarınızı planlı ve bilgili bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
Zepp Life Uygulaması Öne Çıkan Özellikleri
- Xiaomi akıllı saat ve akıllı bilekliklerle uyumluluk
- Antrenman takibi (Yürüyüş, koşu, bisiklet vs.)
- Uyku takibi (Kişiselleştirilebilir uyku asistanı)
- Fitness ölçümü
- Su hatırlatıcısı
- Arama, SMS, sosyal ağ, e-posta bildirim uyarıları
- Düzenli güncellemeler
- Kullanıcı dostu arayüz
Zepp Life
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 873
- DOSYA BOYUTU 344 MB
- Üretici Anhui Huami Information Technology Co.,Ltd.
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Zepp Life, Xiaomi akıllı bileklik ve akıllı saat sahipleri için antrenman ve uyku takibi, fitness ölçümü uygulamasıdır.
Zepp Life, Xiaomi akıllı bileklik ve akıllı saat kullanıcısıysanız iPhone’unuzda kesinlikle olması gereken uygulamadır. Antrenmanlarınızın kaydını tutmaktan uyku kalitenizi öğrenmeye, telefonunuza bakmadan bildirimleri görmekten fitness ölçümü yapmaya, sağlığınızı ilişkin tüm verileri tek bir yerden görebiliyorsunuz.
Xiaomi marka akıllı saat ve bileklerin tümüyle (Mi Band, Amazfit Bip, Mi Body Composition Scale, Mi Scale, Amazfit Pace, and Amazfit Smart Chip vs.) uyumlu olan sağlık takip uygulaması Mi Fit’i kullanabilmeniz için öncelikle giyilebilir cihazınızı telefonunuza Bluetooth bağlantısıyla tanıtmanız gerekiyor. Oldukça kısa süren ve basit olan eşleştirme işleminden sonra iç ve dış mekan antrenmanlarınızdan uykunuza tüm sağlık verilerinizi grafiksel arayüzden görebiliyorsunuz.
Zeep Life (Mi Fit), kullanıcılara doğru eğzersizler, gelişmiş uyku takibi ve günlük analizleri sunmaktadır. Rahatlıkla antrenmanlarınızı planlayabilir ve istatistiklerinizi detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.
Zepp Life İndir
Xiaomi’nin kendi sağlık uygulaması Mi Fit, antrenman ve uyku takibi için yeterli seviyede. Bildirim tarafında telefonunuza gelen aramalar, kısa mesajlar, sosyal ağ ve e-posta bildirimleri giyilebilir cihazınıza - titreşimli olarak - iletiliyor. Böylelikle her bildirim için telefonunuza bakmak yerine önemli gördüklerinizde telefonunuzu açıyorsunuz. Söz bildirimlerden açılmışken, uzun süre hareketsiz kalırsanız su molası veya kısa yürüyüş önerisi alıyorsunuz.
Siz de Zepp Life indirin ve akıllı telefonlarınızda kapsamlı bir egzersiz uygulaması deneyimi yaşayın!