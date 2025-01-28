Zepp Life APK, Xiaomi akıllı saat ve akıllı bileklik kullanıcıları için sağlık ve fitness uygulamasıdır.

Erkan Calp - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Zepp Life APK, Xiaomi akıllı saat ve akıllı bileklik kullanıcıları için sağlık ve fitness uygulamasıdır. Gün içinde ne kadar aktif olduğunuzdan ne kadar verimli uyku geçirdiğinize sağlık verilerinizi grafiksel olarak göstermenin yanı sıra hatırlatıcılarla hiçbir şey kaçırmamanızı sağlıyor. Mi Fit APK ile kullanıcılar, hem sağlıklı hem de zinde kalmak için spor yapmaya teşvik edilecekler.

Mi Band, Amazfit Bip, Mi Body Composition Scale, Mi Scale, Amazfit Pace, Amazfit Smart Chip gibi Xiaomi marka akıllı saat ve bileklerin tümüyle uyumlu sağlık takip uygulaması olarak karşımıza çıkan Zepp Life, tüm Android telefonlarla uyumlu ve ücretsiz indirip Bluetooth aracılığıyla cihazınızı tanıtarak kullanmaya başlayabiliyorsunuz.

Xiaomi’nin sağlık uygulaması ile iç ve dış mekanda gerçekleştirdiğiniz antrenmanların kaydını tutabiliyorsunuz. Yürüyüş, koşu, bisiklet gibi antrenmanlar sonrasında kalp atış hızınızdan yaktığınız kaloriye detaylı bir rapor alıyorsunuz. Sadece antrenmanlarda değil, uyuduğunuz vakit de uygulama kaydınızı tutuyor. Daha da güzeli; kaliteli uyku için önerilerde bulunuyor.

Zepp Life APK İndir

Durum, aktiviteler ve profil olmak üzere üç bölümden oluşan son derece sade arayüzle bizleri karşılayan Xiaomi uygulaması, uzun süre hareketsiz kaldığınız vakit kalkıp kısa bir yürüyüş yapmanız veya su molası vermeniz yönünde uyarıda bulunuyor.

Siz de şık tasarımı ve barındırdığı kapsamlı özelliklerle ön plana çıkan Zepp Life APK'yı indirerek, antrenmanlarınızı planlı ve bilgili bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Zepp Life Uygulaması Öne Çıkan Özellikleri